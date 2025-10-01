Российская пропаганда распространяет очередной фейк о потерях ВСУ в Донецкой области
Российская пропаганда распространяет очередной фейк о потерях ВСУ в Донецкой области

Информация россиян о якобы «бойцах Азове», которые якобы жалуются на командование и большие потери в своем батальоне — фейк! Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

  • Российская пропаганда создает фейк о больших потерях бойцов Азова в Донецкой области, используя искусственный интеллект.
  • Цель фейка — дискредитировать украинских военных и создать представление о чрезмерной эффективности российской армии.

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк об "Азове"

Вражеские пропагандистские ресурсы распространяют видео, где несколько мужчин в военной форме заявляют, что они военные «Азову», и командование бросило их на произвол судьбы.

Также в видео говорится о якобы больших потерях батальона.

На самом деле это видео создано с помощью искусственного интеллекта. В нем видны неестественные паузы, «глотание» слов, искусственная мимика и «стеклянный» взгляд. Некоторые из «героев» моргают или слишком редко, или слишком часто, что является типичным признаком генерации ИИ.

Кроме того, звук «взрывов» наложен поверх видео.

Цель фейка — создать картинку «побед» российской армии и дискредитировать профессиональность и стойкость бойцов «Азова».

Ранее ru-пропагандисты распространяли фейки об уничтожении бойцов «Азова» под Глущенковым.

