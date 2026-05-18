"Рупоры Кремля". ГУР обнародовало новые данные о российских пропагандистах

ГУР МО Украины в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации в разделе Рупоры кремля портала War&Sanctions публикуют данные десяти российских публичных лиц, которые распространяют радикальную антиукраинскую риторику, манипулируют общественно значимой информацией и работают в поддержку войны против Украины.

War&Sanctions: ГУР и ЦПД обнародуют новую серию кремлевских пропагандистов

Среди них — военкоры, блоггеры, писатели и журналисты, объединяемые совместными усилиями по искажению фактов для формирования общественного мнения относительно восприятия и одобрения российской военной агрессии:

илья туманов — российский авиаблогер, капитан вооруженных сил России, автор Telegram-канала fighterbomber, посвященного военной авиации, который поддерживает вооруженную агрессию против Украины и помогает российским военным с обеспечением и решением текущих потребностей;

виктор швиков — блогер, автор Telegram-канала "reverse side of the medal" (rsotm), который связывают с околовагнеровскими информационными сетями, один из основателей и президент "фонда ветеранов боевых действий", бывший участник ПИК "вагнер", распространяет антиукраинскую риторику, материалы из районов. популяризацию деятельности ПИК "вагнер";

анастасия кашеварова/дубняк — российская медиаменеджерша, автор Telegram-канала "анастасия кашеварова", основательница холдинга "орденфеликса", соведущая пропагандистского шоу "подруги зет" и соучредительница АНО "женский фронт", активно занимается поддержкой российских военных и военных;

катерина агранович — российская журналистка, медиатехнолог, член наблюдательного совета общественного центра поддержки оборонных инноваций, автор пропагандистского Telegram-канала «екатерина агранович» (ранее — «катРуся»), добровольно получила паспорт так называемой «днр», была доверенным лицом пут02 в реализации информационных кампаний для поддержки оккупационного режима и “русского мира”.

В настоящее время раздел "Рупоры кремля" портала "War&Sanctions" содержит информацию о 191 представителе российской пропаганды, которые оправдывают агрессию и военные преступления России, поддерживают насилие, продвигают российские нарративы, проводят целенаправленные информационные операции и пытаются влиять на общественное мнение в разных регионах. Их голоса, любая деятельность и активность должны быть заблокированы в цивилизованном мире.

ГУР о российских пропагандистах