"Рупори Кремля". ГУР оприлюднює нові дані про російських пропагандистів

ГУР МО України у співпраці з Центром протидії дезінформації в розділі “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” публікують дані десяти російських публічних осіб, які поширюють радикальну антиукраїнську риторику, маніпулюють суспільно значущою інформацією та працюють на підтримку війни проти України.

War&Sanctions: ГУР і ЦПД оприлюднюють нову серію кремлівських пропагандистів

Серед них — воєнкори, блогери, письменники і журналісти, яких об’єднують спільні зусилля зі спотворення фактів для формування суспільної думки щодо сприйняття та схвалення російської воєнної агресії:

ілья туманов — російський авіаблогер, капітан збройних сил рф, автор Telegram-каналу “fighterbomber”, присвяченого військовій авіації, який підтримує збройну агресію проти України та допомагає російським військовим із забезпеченням та вирішенням поточних потреб;

віктор швиков — блогер, автор Telegram-каналу “reverse side of the medal” (rsotm), який пов’язують із навколовагнерівськими інформаційними мережами, один із засновників і президент “фонда ветеранов боевых действий”, колишній учасник ПВК “вагнер”, поширює антиукраїнську риторику, матеріали з районів ведення бойових дій, а також публікації, спрямовані на популяризацію діяльності ПВК “вагнер”;

анастасія кашеварова/дубняк — російська медіаменеджерка, авторка Telegram-каналу “анастасия кашеварова”, засновниця холдингу “орденфеликса”, співведуча пропагандистського шоу “подруги зет” та співзасновниця АНО “женский фронт”, активно займається підтримкою російських військових та їхніх сімей;

катєріна аграновіч — російська журналістка, медіатехнолог, член наглядової ради громадського центру підтримки оборонних інновацій, авторка пропагандистського Telegram-каналу “екатерина агранович” (раніше — “катРуся”), добровільно отримала паспорт так званої “днр”, була довіреною особою путіна на президентських виборах у березні 2024 року, бере активну участь у реалізації інформаційних кампаній на підтримку окупаційного режиму та “русского міра”.

Наразі розділ “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” містить інформацію щодо 191 представника російської пропаганди, які виправдовують агресію та військові злочини рф, підтримують насилля, просувають російські наративи, проводять цілеспрямовані інформаційні операції та намагаються впливати на громадську думку в різних регіонах світу. Їхні голоси, будь-яка діяльність та активність мають бути заблоковані в цивілізованому світі.

ГУР про російських пропагандистів