"Рупори Кремля". ГУР оприлюднює нові дані про російських пропагандистів
Категорія
Україна
Дата публікації

"Рупори Кремля". ГУР оприлюднює нові дані про російських пропагандистів

ГУР
ГУР

ГУР МО України у співпраці з Центром протидії дезінформації в розділі “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” публікують дані десяти російських публічних осіб, які поширюють радикальну антиукраїнську риторику, маніпулюють суспільно значущою інформацією та працюють на підтримку війни проти України.

Головні тези:

  • Разом з Центром протидії дезінформації ГУР оприлюднює дані про російських пропагандистів, які підтримують агресію проти України.
  • Серед них - авіаблогер, блогер і медіаменеджерка, які спільно з російськими військовими поширюють антиукраїнську риторику.

War&Sanctions: ГУР і ЦПД оприлюднюють нову серію кремлівських пропагандистів

Серед них — воєнкори, блогери, письменники і журналісти, яких об’єднують спільні зусилля зі спотворення фактів для формування суспільної думки щодо сприйняття та схвалення російської воєнної агресії:

  • ілья туманов — російський авіаблогер, капітан збройних сил рф, автор Telegram-каналу “fighterbomber”, присвяченого військовій авіації, який підтримує збройну агресію проти України та допомагає російським військовим із забезпеченням та вирішенням поточних потреб;

  • віктор швиков — блогер, автор Telegram-каналу “reverse side of the medal” (rsotm), який пов’язують із навколовагнерівськими інформаційними мережами, один із засновників і президент “фонда ветеранов боевых действий”, колишній учасник ПВК “вагнер”, поширює антиукраїнську риторику, матеріали з районів ведення бойових дій, а також публікації, спрямовані на популяризацію діяльності ПВК “вагнер”;

  • анастасія кашеварова/дубняк — російська медіаменеджерка, авторка Telegram-каналу “анастасия кашеварова”, засновниця холдингу “орденфеликса”, співведуча пропагандистського шоу “подруги зет” та співзасновниця АНО “женский фронт”, активно займається підтримкою російських військових та їхніх сімей;

  • катєріна аграновіч — російська журналістка, медіатехнолог, член наглядової ради громадського центру підтримки оборонних інновацій, авторка пропагандистського Telegram-каналу “екатерина агранович” (раніше — “катРуся”), добровільно отримала паспорт так званої “днр”, була довіреною особою путіна на президентських виборах у березні 2024 року, бере активну участь у реалізації інформаційних кампаній на підтримку окупаційного режиму та “русского міра”.

Наразі розділ “Рупори кремля” порталу “War&Sanctions” містить інформацію щодо 191 представника російської пропаганди, які виправдовують агресію та військові злочини рф, підтримують насилля, просувають російські наративи, проводять цілеспрямовані інформаційні операції та намагаються впливати на громадську думку в різних регіонах світу. Їхні голоси, будь-яка діяльність та активність мають бути заблоковані в цивілізованому світі.

ГУР про російських пропагандистів

ГУР МО України та Центр протидії дезінформації закликають застосувати персональні санкції до представників пропагандистського апарату РФ. Зокрема: обмежити в’їзд, заблокувати фінансові активи, припинити медійну та комерційну співпрацю.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР розкрило кількість іноземних найманців у російській армії
ГУР
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило інформацію про новітній російський дрон "Клин"
ГУР
Клин
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
ГУР оприлюднило дані 12 танкерів тіньового флоту РФ
ГУР
танкер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?