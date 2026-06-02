Массированная атака РФ на Украину — известно об 11 погибших в Киеве и Днепре
В течение ночи 2 июня российские захватчики совершали новую массированную атаку на разные регионы Украины. По состоянию на утро в Днепре сообщают о семи погибших, а в Киеве — о четырех жертвах вражеских ударов.

  • В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов.
  • В Днепре под завалами могут находиться люди.

Согласно последним данным, 7 человек погибли и еще 34, в том числе дети, были ранены в результате российского ночного удара по городу Днепр.

Кроме того, сообщается, что еще 3 гражданских пострадали в соседнем городе Каменское.

В Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили.

Александр Ганжа

Глава Днепропетровской ОВА

По его словам, в настоящее время 20 раненых госпитализированы, 4 из них — в тяжелом состоянии.

На местах ударов работают все службы. Продолжается обследование территории. Повреждены полсотни домов. Побиты более 2 тысяч окон, — добавил Ганжа.

В Киеве 4 человека погибли и еще 65 пострадали, в том числе 3 детей, в результате ночного комбинированного удара России.

Мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что 38 раненых были госпитализированы — люди продолжают обращаться к медикам.

В настоящее время всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Экстренные службы работают на местах, продолжают ликвидировать последствия массированной атаки на Киев. В разных районах города повреждены дома, нежилые помещения, 4 медучреждения.

Виталий Кличко

Мэр Киева

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

