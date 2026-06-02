Массированная атака РФ на Украину — известно об 11 погибших в Киеве и Днепре

В течение ночи 2 июня российские захватчики совершали новую массированную атаку на разные регионы Украины. По состоянию на утро в Днепре сообщают о семи погибших, а в Киеве — о четырех жертвах вражеских ударов.
Главные тезисы
- В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов.
- В Днепре под завалами могут находиться люди.
Массированная атака РФ на Украину 2 июня — все подробности
Согласно последним данным, 7 человек погибли и еще 34, в том числе дети, были ранены в результате российского ночного удара по городу Днепр.
Кроме того, сообщается, что еще 3 гражданских пострадали в соседнем городе Каменское.
По его словам, в настоящее время 20 раненых госпитализированы, 4 из них — в тяжелом состоянии.
В Киеве 4 человека погибли и еще 65 пострадали, в том числе 3 детей, в результате ночного комбинированного удара России.
Мэр столицы Виталий Кличко официально подтвердил, что 38 раненых были госпитализированы — люди продолжают обращаться к медикам.
В настоящее время всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-