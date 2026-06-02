ПВО обезвредила 40 российских ракет и 602 БпЛА

В течение ночи 1-2 июня страна-агрессорка Россия наносила массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования разных типов. Всего враг использовал 73 ракеты и 656 дронов разных типов.
Главные тезисы
- Подтверждено попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях.
- Воздушное нападение продолжается, не игнорируйте тревогу.
Атака РФ на Украину 1-2 июня — отчет работы ПВО
Что важно понимать, главное направление удара — Киев. Кроме того, враг атаковал Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавскую область и другие регионы.
В общей сложности было обнаружено 729 средств воздушного нападения:
8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков — ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);
33 баллистические ракеты Искандер-М (районы пуска — Брянская, Курская, Ростовская обл., ВОТ АР Крым);
27 крылатых ракет Х-101 (районы пусков — Вологодская обл., РФ);
5 крылатых ракет "Калибр" (районы пусков — акватория Каспийского моря);
656 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели — 40 ракет и 602 беспилотника разных типов:
11 баллистических ракет Искандер-М;
26 крылатых ракет Х-101;
3 крылатые ракеты "Калибр";
602 вражеских БпЛА разных типов.
