ПВО обезвредила 40 российских ракет и 602 БпЛА
В течение ночи 1-2 июня страна-агрессорка Россия наносила массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования разных типов. Всего враг использовал 73 ракеты и 656 дронов разных типов.

  • Подтверждено попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БПЛА на 38 локациях.
  • Воздушное нападение продолжается, не игнорируйте тревогу.

Что важно понимать, главное направление удара — Киев. Кроме того, враг атаковал Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавскую область и другие регионы.

В общей сложности было обнаружено 729 средств воздушного нападения:

  • 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков — ВОТ АР Крым, Курская обл., РФ);

  • 33 баллистические ракеты Искандер-М (районы пуска — Брянская, Курская, Ростовская обл., ВОТ АР Крым);

  • 27 крылатых ракет Х-101 (районы пусков — Вологодская обл., РФ);

  • 5 крылатых ракет "Калибр" (районы пусков — акватория Каспийского моря);

  • 656 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели — 40 ракет и 602 беспилотника разных типов:

  • 11 баллистических ракет Искандер-М;

  • 26 крылатых ракет Х-101;

  • 3 крылатые ракеты "Калибр";

  • 602 вражеских БпЛА разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БпЛА на 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 15 локациях.

