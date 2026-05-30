Украина разрабатывает мины нового поколения с ИИ

В Украине работают над созданием новых мин, которые с помощью искусственного интеллекта сами будут "решать" кого взорвать. Об этом в Одессе во время Черноморского форума безопасности (Black Sea Security Forum) рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова.
Главные тезисы
- Украина разрабатывает новое поколение мин с использованием искусственного интеллекта для определения категорий лиц и потенциальных угроз.
- ИИ в минных устройствах может автоматически определять, стоит ли активировать взрывное устройство, исходя из характеристик личности приближающегося к мине.
Мины с искусственным интеллектом: новая разработка от Украины
По его словам, в Минцифри работают над созданием мин нового поколения, в которые интегрируют искусственный интеллект, который, как планируется, будет автоматически определять, кто именно приближается к мине и стоит ли активировать взрывное устройство.
Как отметил чиновник, процессом будет заниматься ИИ, которое будет инфицировать цели — идентификация будет не только на уровне "свой-чужой" — она будет определять, кто приближается к устройству — ребенок, взрослый человек, гражданский, военный, или вооруженное лицо и т.д.
