Украина разрабатывает мины нового поколения с ИИ

Источник:  УНИАН

В Украине работают над созданием новых мин, которые с помощью искусственного интеллекта сами будут "решать" кого взорвать. Об этом в Одессе во время Черноморского форума безопасности (Black Sea Security Forum) рассказал и.о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова.

  • Украина разрабатывает новое поколение мин с использованием искусственного интеллекта для определения категорий лиц и потенциальных угроз.
  • ИИ в минных устройствах может автоматически определять, стоит ли активировать взрывное устройство, исходя из характеристик личности приближающегося к мине.

По его словам, в Минцифри работают над созданием мин нового поколения, в которые интегрируют искусственный интеллект, который, как планируется, будет автоматически определять, кто именно приближается к мине и стоит ли активировать взрывное устройство.

Как отметил чиновник, процессом будет заниматься ИИ, которое будет инфицировать цели — идентификация будет не только на уровне "свой-чужой" — она будет определять, кто приближается к устройству — ребенок, взрослый человек, гражданский, военный, или вооруженное лицо и т.д.

Например, если искусственный интеллект видит, что кто-то идет по минному полю, и этот человек ниже 1 метра, то мина не взорвется, потому что ИИ понимает, что это ребенок. Или, если на бронежилете написано "ООН", то мина тоже не сработает. Или, если у человека ничего металлического нет при себе, — тоже не сработает, по оценке искусственного интеллекта… Я думаю, это может работать автономно.

