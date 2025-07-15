"Активизируем решение". Украина начнет использовать противопехотные мины

15 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.
Главные тезисы
- Создание трибунала будет способствовать наказанию России за преступления против Украины.
- Использование противопехотных мин поможет обеспечить надлежащую защиту для военных и гражданских.
Зеленский объявил о своих решениях
По словам украинского лидера, он поручил правительственным чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.
Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.
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