"Активизируем решение". Украина начнет использовать противопехотные мины
Категория
Украина
Дата публикации

"Активизируем решение". Украина начнет использовать противопехотные мины

Владимир Зеленский
Зеленский объявил о своих решениях
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15 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Главные тезисы

  • Создание трибунала будет способствовать наказанию России за преступления против Украины.
  • Использование противопехотных мин поможет обеспечить надлежащую защиту для военных и гражданских.

Зеленский объявил о своих решениях

По словам украинского лидера, он поручил правительственным чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

Можем уже начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представление графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства подчеркнул, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.

А благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности, противопехотных мин, сможем достичь по меньшей мере паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии. Россия никогда не являлась стороной Оттавской конвенции и никогда не предпринимала честных шагов в рамках какой-либо политики сокращения оружия или гуманизации практик применения оружия.

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