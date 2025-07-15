"Активизируем решение". Украина начнет использовать противопехотные мины

15 июля глава государства Владимир Зеленский сообщил, что безотлагательно подписал переданные из Верховной Рады Украины документы: закон о множественном гражданстве, ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также остановку действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

Зеленский объявил о своих решениях

По словам украинского лидера, он поручил правительственным чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов.

Можем уже начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство. Ожидаю от правительства и команды Офиса представление графика выполнения договоренностей по запуску трибунала. Также активизируем решения в сфере обороны, которые поддержат наших воинов. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства подчеркнул, что благодаря множественному гражданству Украина сможет создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего великого народа — миллионов украинцев на всех континентах, а также тех представителей других народов, которые связали свою судьбу с Украиной.

Благодаря трибуналу и сотрудничеству со странами мира и международными организациями сможем обеспечить реальную неотвратимость наказания России за войну против Украины.