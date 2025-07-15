"Активізовуємо рішення". Україна почне використовувати протипіхотні міни
Категорія
Україна
Дата публікації

"Активізовуємо рішення". Україна почне використовувати протипіхотні міни

Володимир Зеленський
Зеленський оголосив про свої рішення

15 липня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

Головні тези:

  • Створення трибуналу сприятиме покаранню Росії за злочини проти України.
  • Використання протипіхотних мін допоможе забезпечити належний захист для військових та цивільних.

Зеленський оголосив про свої рішення

За словами українського лідера, він доручив урядовцям невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів.

Уже можемо почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави наголосив, що завдяки множинному громадянству Україна матиме можливість створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною.

Завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України.

А завдяки крокам щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, які необхідні для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесних кроків у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї.

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