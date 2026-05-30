Україна розробляє міни нового покоління з ШІ
В Україні працюють над створенням нових мін, які за допомогою штучного інтелекту самі "вирішуватимуть" кого підірвати. Про це в Одесі під час Чорноморського безпекового форуму (Black Sea Security Forum) розповів в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

  • Україна активно працює над створенням нових мін з штучним інтелектом, які автоматично визначатимуть потенційну загрозу та рішення щодо активації вибухового пристрою.
  • Інтелектуальні міни нового покоління будуть спроможні ідентифікувати різні категорії осіб, визначаючи, чи потрібно спрацьовувати вибуховий пристрій в залежності від характеристик особи.

Міни зі штучним інтелектом: нова розробка від України

За його словами, у Мінцифрі працюють над створенням мін нового покоління, в які інтегрують штучний інтелект, який, як планується, автоматично визначатиме, хто саме наближається до міни і чи варто активувати вибуховий пристрій.

Як зазначив посадовець, процесом займатиметься ШІ, який інфікуватиме цілі — ідентифікація буде не лише на рівні "свій-чужий" — вона визначатиме, хто саме наближається до пристрою — дитина, доросла людина, цивільний, військовий, чи озброєна особа тощо.

Наприклад, якщо штучний інтелект бачить, що хтось іде по мінному полю, і ця людина нижча за 1 метр, то міна не вибухне, бо ШІ розуміє, що це дитина. Або, якщо на бронежилеті написано "ООН", то міна теж не спрацює. Або, якщо людина нічого металевого не має при собі, — також не спрацює, за оцінюванням штучного інтелекту… Я думаю, це може працювати автономно.

