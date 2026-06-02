Зеленський повідомив про 13 загиблих внаслідок масованої атаки РФ
Володимир Зеленський
Масована атака РФ на Україну 2 червня — перша реакція Зеленського

Вранці 2 черня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що щонайменше 13 цивільних загинули у Дніпрі та Києві через російський масований обстріл. Понад 100 людей були поранені. Доля ще шести мирних мешканців Дніпра досі невідома — їх продовжують шукати.

Головні тези:

  • У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. 
  • Частину будинку росіяни фактично просто знесли: там виявили тіло малюка.

За словами україснького лідера, понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки.

Ключовою ціллю нового повітряного нападу ворог знову обрав Київ.

Так, у столиці відомо про пошкодження десятків житлових будинків та іншої виключно цивільної інфраструктури.

На жаль, відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття всім рідним і близьким. Зараз у лікарнях столиці перебувають 38 людей, усім надається необхідна допомога. У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли. Девʼять людей було вбито цією атакою, серед них — дитина.

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави також офіційно підтвердив, що в Дніпрі відомо про 35 потерпілих цивільних.

Ще 6 мирних мешканців міста продовжують шукати.

Як зазначив Зеленський, знову ворог завдавав ударів по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові.

Також атаковано Київську, Миколаївську, Запорізьку, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Хмельницьку області.

Загалом за ніч Росія випустила по наших людях 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів: балістичні, крилаті, протикорабельні, — підсумував президент.

