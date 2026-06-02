Зеленський повідомив про 13 загиблих внаслідок масованої атаки РФ

Вранці 2 черня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що щонайменше 13 цивільних загинули у Дніпрі та Києві через російський масований обстріл. Понад 100 людей були поранені. Доля ще шести мирних мешканців Дніпра досі невідома — їх продовжують шукати.
Головні тези:
- У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку.
- Частину будинку росіяни фактично просто знесли: там виявили тіло малюка.
Масована атака РФ на Україну 2 червня — перша реакція Зеленського
За словами україснького лідера, понад 500 працівників ДСНС залучено до ліквідації наслідків нічної російської атаки.
Ключовою ціллю нового повітряного нападу ворог знову обрав Київ.
Так, у столиці відомо про пошкодження десятків житлових будинків та іншої виключно цивільної інфраструктури.
Глава держави також офіційно підтвердив, що в Дніпрі відомо про 35 потерпілих цивільних.
Ще 6 мирних мешканців міста продовжують шукати.
Як зазначив Зеленський, знову ворог завдавав ударів по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові.
Також атаковано Київську, Миколаївську, Запорізьку, Полтавську, Сумську, Чернігівську та Хмельницьку області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-