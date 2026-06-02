"Ільський" НПЗ палає після атаки українських дронів — фото та відео
Джерело:  online.ua

Уночі 2 червня країну-агресорку Росію знову накрила потужна “бавовна”. Цього разу під удари Сил оборони України потрапив “Ільський” НПЗ, що знаходиться в Краснодарському краї.

Головні тези:

  • Вночі ударні БПЛА відпрацювали по інфраструктурі ЖД в окупованому Джанкої.
  • Також масштабна пожежа вирує на Бєлгородщині.

Вранці Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило факт української атаки на російські військові цілі.

Так, у ворожому відомстві стверджують, що у період з 20.00 мск 1 червня до 7.00 мск 2 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 148 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Цього разу повітряний бій відбувався над територіями Бєлгородської, Брянської, Волгоградської, Курської, Орловської, Ростовської, Смоленської областей, Краснодарського краю, Криму, а також акваторіями Чорного та Азовського морів.

Згідно з останніми даними, Сили оборони України уразили “Ільський” НПЗ, що на Кубані.

Що важливо розуміти, він є ключовим у забезпеченні паливом підрозділів Південного військового округу РФ. Цей завод переробляє близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Окрім того, повідомляється про пожежу на території ТОВ "Мелзавод ЕДА" в Бєлгородській області. Це підприємство було атаковане вранці 2 чернвя.

Протягом ночі ударні українські дрони били по інфраструктурі ЖД в окупованому Джанкої — там одразу почалася масштабна пожежа.

Адмінбудівля повністю знищена. За словами очевидців, під удар потрапив воєнний ешелон РФ.

