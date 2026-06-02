"Ильский" НПЗ горит после атаки украинских дронов — фото и видео

Ночью 2 июня страну-агрессорку Россию снова накрыла мощная "бавовна". В этот раз под удары Сил обороны Украины попал "Ильский" НПЗ, который находится в Краснодарском крае.

"Бавовна" в России 2 июня — что известно

Утром Министерство обороны РФ официально подтвердило факт украинской атаки на российские военные цели.

Так, во вражеском ведомстве утверждают, что в период с 20.00 по 1 июня до 7.00 по 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В этот раз воздушное сражение проходило над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Крыма, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Согласно последним данным, Силы обороны Украины поразили "Ильский" НПЗ на Кубани.

Что важно понимать, он является ключевым в обеспечении топливом подразделений Южного военного округа РФ. Этот завод перерабатывает около 6,6 млн. тонн нефти в год.

Кроме того, сообщается о пожаре на территории ООО "Мелзавод ЭДА" в Белгородской области. Это предприятие было атаковано утром 2 июня.

В течение ночи ударные украинские дроны били по инфраструктуре ЖД в оккупированном Джанкое — там сразу начался масштабный пожар.