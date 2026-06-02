"Ильский" НПЗ горит после атаки украинских дронов — фото и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

"Ильский" НПЗ горит после атаки украинских дронов — фото и видео

"Бавовна" в России 2 июня - что известно
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 2 июня страну-агрессорку Россию снова накрыла мощная "бавовна". В этот раз под удары Сил обороны Украины попал "Ильский" НПЗ, который находится в Краснодарском крае.

Главные тезисы

  • Ночью ударные БПЛА отработали по инфраструктуре ЖД в оккупированном Джанкое.
  • Также масштабный пожар бушует на Белгородщине.

"Бавовна" в России 2 июня — что известно

Утром Министерство обороны РФ официально подтвердило факт украинской атаки на российские военные цели.

Так, во вражеском ведомстве утверждают, что в период с 20.00 по 1 июня до 7.00 по 2 июня дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 148 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В этот раз воздушное сражение проходило над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Краснодарского края, Крыма, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Согласно последним данным, Силы обороны Украины поразили "Ильский" НПЗ на Кубани.

Что важно понимать, он является ключевым в обеспечении топливом подразделений Южного военного округа РФ. Этот завод перерабатывает около 6,6 млн. тонн нефти в год.

Кроме того, сообщается о пожаре на территории ООО "Мелзавод ЭДА" в Белгородской области. Это предприятие было атаковано утром 2 июня.

В течение ночи ударные украинские дроны били по инфраструктуре ЖД в оккупированном Джанкое — там сразу начался масштабный пожар.

Админздание полностью уничтожено. По словам очевидцев, под удар попал военный эшелон РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Массированная атака РФ на Украину — известно об 11 погибших в Киеве и Днепре
ДСНС Украины
Массированная атака РФ на Украину 2 июня - все подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 40 российских ракет и 602 БпЛА
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 1-2 июня - отчет работы ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Днепре из-под завалов достали тело маленького мальчика
Количество погибших в Днепре продолжает расти

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?