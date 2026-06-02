Українські воїни уразили російський корабель і ЗРГК “Панцирь-С1”

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України завдали потужних ударів по низці важливих військових цілей російських окупантів: уражено НПЗ “Ильский”, ЗРГК “Панцирь-С1”, корабель та інші об’єкти. Окрім того, підтверджено результати ураження Новошахтинського та Саратовського НПЗ.

Генштаб ЗСУ звітує про нові успішні діпстрайки

Після української атаки на “Ильському” НПЗ почалася масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, йдеться про один із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що потужність переробки сягає близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Цей завод залучений до забезпечення російських військ у війні проти України.

Окрім того, під удар Сил оборони потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” (Видне, ТОТ АР Крим).

Також відомо, що атаковано склад БпЛА підрозділу ворога на Донеччині, пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки Бєлгородської області, Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони завдавали ударів по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти Курська області.

За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області рф підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства. Поширити

У Генштабі уточнили, що на ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області РФ пошкоджені два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій.

Ба більше, відомо, що внаслідок ударів 31 травня по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.