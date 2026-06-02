Українські воїни уразили російський корабель і ЗРГК “Панцирь-С1”
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни уразили російський корабель і ЗРГК “Панцирь-С1”

Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ звітує про нові успішні діпстрайки
Read in English

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України завдали потужних ударів по низці важливих військових цілей російських окупантів: уражено НПЗ “Ильский”, ЗРГК “Панцирь-С1”, корабель та інші об’єкти. Окрім того, підтверджено результати ураження Новошахтинського та Саратовського НПЗ.

Головні тези:

  • Українські війська били по зосередженнях живої сили ворога на різних локаціях.
  •  Ба більше, уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). 

Генштаб ЗСУ звітує про нові успішні діпстрайки

Після української атаки на “Ильському” НПЗ почалася масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, йдеться про один із найбільших нафтопереробних підприємств півдня РФ.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що потужність переробки сягає близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Цей завод залучений до забезпечення російських військ у війні проти України.

Окрім того, під удар Сил оборони потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” (Видне, ТОТ АР Крим).

Також відомо, що атаковано склад БпЛА підрозділу ворога на Донеччині, пункти управління БпЛА окупантів у районах Устинки Бєлгородської області, Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Генштаб ЗСУ заявив, що Сили оборони завдавали ударів по зосередженнях живої сили противника у районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки на Дніпропетровщині і Локоти Курська області.

За результатами ракетного удару українськими крилатими ракетами "Нептун" 31 травня 2026 року по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області рф підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти, АВТ-1 та АВТ-2, з подальшою пожежею на території підприємства.

У Генштабі уточнили, що на ЛВДС "Лазарєво" у Кіровській області РФ пошкоджені два резервуари РВС-50000 м3 та будівлі магістральних насосних станцій.

Ба більше, відомо, що внаслідок ударів 31 травня по території Саратовського НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Серед іншого, у ніч на 1 червня уражено корабель окупантів у районі базування (Міжводне, ТОТ АР Крим). За попередньою інформацією — це судно розмагнічування. Результати уточнюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Дніпрі з-під завалів дістали тіло маленького хлопчика
Кількість загиблих у Дніпрі продовжує зростати
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Ільський" НПЗ палає після атаки українських дронів — фото та відео
“Бавовна” в Росії 2 червня - що наразі відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський повідомив про 13 загиблих внаслідок масованої атаки РФ
Володимир Зеленський
Масована атака РФ на Україну 2 червня — перша реакція Зеленського

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?