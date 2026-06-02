В Україні створили зброю проти російських КАБів
Категорія
Технології
Дата публікації

В Україні створили зброю проти російських КАБів

Український "Еквалайзер" - що про нього відомо
Read in English
Джерело:  The Telegraph

Україні знадобилося півтора року, щоб врешті-решт створити власну потужну зброю проти російських КАБів, яка отримала назвк "Еквалайзер". Це означає, що Силам оборони більше не потрібно чекати на поставки від західних союзників.

Головні тези:

  • Росія скидає свої КАБи з висоти 6-7 тис. м у межах свого повітряного простору.
  • Українські винищувачі вимушені запускати керовані плануючі бомби на великі відстані.

Український "Еквалайзер" — що про нього відомо

Як вдалося дізнатися британським журналістам, багато років повномасштабної війни Україна не мала жодної відповіді на російські КАБи.

Однак "Еквалайзер" різко змінив ситуацію — його розробили, орієнтуючись на сумісність з існуючим авіапарком України, зокрема винищувачами F-16 і Mirage.

Однак, що важливо розуміти, для його розгортання на цих літаках все одно знадобиться додаткова сертифікація.

З заявою з цього приводу виступив Крістоф Бергс — аналітик-дослідник Королівського інституту об’єднаних служб.

За словами останнього, йдеться про ще один важливий інструмент в арсеналі України.

Саме "Еквалайзер" дасть можливість вражати системи та позиції, які не можна знищити безпілотниками.

Наявність цих бомб дає можливість наносити удари по укріплених районах, оборонних позиціях і командних пунктах, де потрібна висока потужність вибуху, — додав Бергс.

На переконання західних експертів, "Еквалайзер" не зможе переламати хід війни, однак стане ще одною серйозною проблемою для російських загарбників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія обманом вербує найманців з Африки на війну проти України — ГУР
ГУР
найманець
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили російський корабель і ЗРГК “Панцирь-С1”
Генштаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ звітує про нові успішні діпстрайки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна обіцяють Зеленському завершити війну за добу, якщо він виконає одну вимогу
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?