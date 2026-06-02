В Україні створили зброю проти російських КАБів

Україні знадобилося півтора року, щоб врешті-решт створити власну потужну зброю проти російських КАБів, яка отримала назвк "Еквалайзер". Це означає, що Силам оборони більше не потрібно чекати на поставки від західних союзників.
Головні тези:
- Росія скидає свої КАБи з висоти 6-7 тис. м у межах свого повітряного простору.
- Українські винищувачі вимушені запускати керовані плануючі бомби на великі відстані.
Український "Еквалайзер" — що про нього відомо
Як вдалося дізнатися британським журналістам, багато років повномасштабної війни Україна не мала жодної відповіді на російські КАБи.
Однак "Еквалайзер" різко змінив ситуацію — його розробили, орієнтуючись на сумісність з існуючим авіапарком України, зокрема винищувачами F-16 і Mirage.
Однак, що важливо розуміти, для його розгортання на цих літаках все одно знадобиться додаткова сертифікація.
З заявою з цього приводу виступив Крістоф Бергс — аналітик-дослідник Королівського інституту об’єднаних служб.
За словами останнього, йдеться про ще один важливий інструмент в арсеналі України.
Саме "Еквалайзер" дасть можливість вражати системи та позиції, які не можна знищити безпілотниками.
На переконання західних експертів, "Еквалайзер" не зможе переламати хід війни, однак стане ще одною серйозною проблемою для російських загарбників.
