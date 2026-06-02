У Путіна обіцяють Зеленському завершити війну за добу, якщо він виконає одну вимогу

Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав цинічно брехати, що диктатор Володимир Путін готовий до кінця доби закінчити війну проти України, якщо Володимир Зеленський виведе Сили оборони з регіонів, які Росія вважає своїми.

Головні тези:

  • Кремль фактично визнає, що російські війська не можуть захопити території, які вимагає Путін.
  • Диктатор дедалі частіше говорить про те, що війна близька до завершення.

Кремль знову намагається диктувати свої умови

Російські пропагандисти закликали Дмитра Пєскова оцінити шанс на завершення війни до кінця 2026 року.

Останній почав вигадувати, що війна може закінчитись до кінця доби, якщо Володимир Зеленський виконає вимогу глави Кремля Путіна.

Ми теж про це неодноразово говорили, і про це говорив президент (так у Кремлі називають правителя РФ — ред.), виступаючи в Міністерстві закордонних справ перед керівним складом. Для цього (президенту України) Зеленському необхідно віддати наказ своїм Збройним силам покинути територію російських регіонів (маються на увазі області, включно з Донбасом, які росіяни прагнуть окупувати — ред.).

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Що важливо розуміти, протягом минулої ночі країна-агресорка Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по українських містах та селах із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

ППО України змогла збити та подавити 642 ворожі цілі із 729 запущених.

