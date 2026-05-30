Естонія активно готується до війни з Росією
Естонія готується відбивати перший удар Росії по НАТО
Джерело: The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal отримало дані про те, що крихітний член НАТО — Естонія — налаштований зробити все можливе, щоб дати відсіч Росії у разі її вторгнення. Офіційний Таллінн схиляється до думки, що саме їхня країна може стати новою жертвою диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • У старших класах естонських шкіл учнів навчають роботі з дронами.
  • Цивільне населення також готують до кризових ситуацій.

Як вдалося дізнатися журналістам, влада країни фактично зробила оборонне планування повноцінною частиною повсякденного життя.

Насамперед йдеться про те, що Естоні розширює мережу укриттів, організовує масштабні навчання з евакуації населення, навчає школярів керувати безпілотниками, а також суттєво нарощує витрати на армію.

Станом на сьогодні у центрі уваги саме східні регіони країни на кордоні із Росією.

Журналісти звертають увагу на те, що в місті Тарту місцева влада вже відпрацьовує сценарії масової евакуації та реагування на раптові атаки.

Ба більше, вказано, що протягом наступний 2 років тут хочуть облаштувати тимчасові укриття для 100 тисяч людей.

Керівники дитячих садків проходять кризову підготовку та отримують аварійне обладнання, включаючи радіостанції, аптечки та польові плити.

Влада Естонії все ще вірить в те, що найліпший спосіб відбити у Путіна бажання атакувати НАТО — це продемонструвати Кремлю тотальну готовність до оборони.

