СБС "вполювали" танкер тіньового флоту РФ та 2 нафтобази ворога — відео

Протягом ночі 30 травня Сили безпілотних систем України успішно уразили одразу кілька важливих цілей країни-агресорки Росії. Цього разу під удари Птахів СБС потрапив танкер тіньового флоту та дві нафтобази противника у Таганрозі та Феодосії.
Головні тези:
- Лише за минулу ніч СБС уразили 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині РФ.
- До операцій був залучений Центр глибинного ураження Сил безпілотних систем.
СБС звітують про нові успішні діпстрайки
Подробицями нових операцій своїх воїнів поділився командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді.
Окрім того, він показав відео бойової роботи Птахів “СБС”.
Вранці 30 травня лідер СБС офіційно підтвердив знищення російського “Іскандера” та двох літаків Ту-142, а тепер оновив список уражених цілей:
нафтовий танкер тіньового флоту, нафтобаза Таганрог, РФ;
нафтобаза "Курганнафтопродукт", н.п. Таганрог, Ростовська область РФ — цю атаку здійснили Птахи 1 ОЦ СБС;
морський нафтовий термінал, н.п. Феодосія, АР Крим — операцію провели бійці 412 обр СБС "Немезіс".
Успішні удари вдалося здійснити із залученням новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.
