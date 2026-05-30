СБС "вполювали" танкер тіньового флоту РФ та 2 нафтобази ворога — відео

Птахи СБС прикурили танкер тіньового флоту та дві нафтобази у Таганрозі та Феодосії. Ніч проти 30 травня була запальною. Волелюбний Український Птах СБС відпрацював протягом ночі 23 військових цілі та обʼєкта у оперативній глибині противника. «Нефтянка» не була виключеням.