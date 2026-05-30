Мадяр показав знищення двох російських літаків Ту-142 та "Іскандера" — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про те, що минулої ночі воїни СБС знищили російський “Іскандер” та одразу два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі.

Птахи СБС знищили «Іскандер» та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі, рф, вночі на 30 травня.

Що важливо розуміти, Ту-142 (за кодифікацією НАТО: Bear-F — «Ведмідь-Ф») — це радянський і російський дальній протичовновий літак (ДПЛС).

Спочатку його головним завданням було виявлення і знищення ПЧАРБ (Підводний Човен Атомний з Ракетами Балістичними) противника в районах патрулювання.

Однак де-факто Росія його активно використовує для далекої океанської розвідки, візуальної або радіотехнічної, для чергування в системі пошуково-рятувальної служби і тільки потім для пошуку і спостереження за ПЧАРБ.

Ба більше, від потужних ударів СБС росіяни не змогли вберегти ще один свій ОТРК «Іскандер».

Що важливо розуміти, йдеться про ворожий оперативно-тактичний ракетний комплекс, який здійснює запуск ракет «земля-земля».

За словами Мадяра, його “вполювали” на пусковій позиції в околицях нп Таганрог, Ростовської області РФ.

Візит ввічливості до таганрогу здійснено Птахами 1 ОЦ СБС. Результат не обмежився переліком вищевикладених цілей,- у води теж прикурювало гут. Відео згодом, - пообіцяв командувач СБС.

Нові успішні операції були проведені завдяки допомозі Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.