ППО України ліквідувала 284 цілі під час нічної атаки Росії

Протягом минулої ночі Росія здійснювала повітряний напад на Україну балістичною ракетою Іскандер-М, шістьма крилатими ракетами Х-10, а також 290 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.
- Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Новий напад ворога розпочався ще о 18:00 29 травня.
Російські дрони летіли з напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ Чауда — ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ заявляють про влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по ним уточнюється.
Варто також зазначити, що атака досі триває, а в повітряному просторі декілька російських БпЛА.
