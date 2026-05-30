ПВО Украины ликвидировала 284 цели во время ночной атаки России
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины ликвидировала 284 цели во время ночной атаки России

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Читати українською

Минувшей ночь Россия совершала воздушное нападение на Украину баллистической ракетой Искандер-М, шестью крылатыми ракетами Х-10, а также 290 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге, в центре и на востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 7 локациях.

ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

Новое нападение врага началось еще в 18:00 29 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ Чауда — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели — 5 ракет Х-101 и 279 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ заявляют о попадании 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падении обломков на 10. Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.

Стоит также отметить, что атака продолжается, а в воздушном пространстве несколько российских БпЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин публично угрожает Армении "украинским сценарием"
Путин снова прибегает к запугиваниям
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила танкер на Ростовщине и "Южную нефтяную компанию" РФ — видео
"Бавовна" в России 30 мая - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны разнесли вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?