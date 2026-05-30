ПВО Украины ликвидировала 284 цели во время ночной атаки России

Минувшей ночь Россия совершала воздушное нападение на Украину баллистической ракетой Искандер-М, шестью крылатыми ракетами Х-10, а также 290 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ

Новое нападение врага началось еще в 18:00 29 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ Чауда — ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 284 цели — 5 ракет Х-101 и 279 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге, в центре и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ заявляют о попадании 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падении обломков на 10. Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.

Стоит также отметить, что атака продолжается, а в воздушном пространстве несколько российских БпЛА.