ПВО Украины ликвидировала 284 цели во время ночной атаки России

Минувшей ночь Россия совершала воздушное нападение на Украину баллистической ракетой Искандер-М, шестью крылатыми ракетами Х-10, а также 290 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге, в центре и на востоке страны.
- Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА на 7 локациях.
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Новое нападение врага началось еще в 18:00 29 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ Чауда — ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ заявляют о попадании 9 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падении обломков на 10. Кроме того, две вражеские ракеты (крылатая и баллистическая) не достигли целей, информация по ним уточняется.
Стоит также отметить, что атака продолжается, а в воздушном пространстве несколько российских БпЛА.
