Путин публично угрожает Армении "украинским сценарием"
Путин снова прибегает к запугиваниям
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин начал цинично утверждать, что Армения может повторить "украинский сценарий" из-за ее евроинтеграционных планов. Более того, он пригрозил "сравнять с землей" любую страну, которая попытается совершить нападение на Калининградскую область РФ.

Главные тезисы

  • Путин боится окончательно потерять еще одного союзника России — Армению.
  • Он также снова повторил, что война РФ против Украины скоро закончится.

С заявлением по этому поводу глава Кремля выступил в рамках пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

Комментируя стремление Еревана к евроинтеграции, Владимир Путин решил сравнить эту ситуацию с событиями в Украине.

Я уже упоминал об этом. Кризис в Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы ведь не были против.

Владимир Путин

На этом фоне российский диктатор отреагировал на недавнее заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

Что важно понимать, последний утверждал, что в случае начала конфликта НАТО способен полностью уничтожить российские базы в Калининградской области.

В ответ глава Кремля заявил, что готов "сравнять с землей тех, кто попытается это сделать".

Кроме того, Путин начал выдумывать, что российские войска наступают по всем направлениям фронта в Украине, однако добавил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий не будет.

