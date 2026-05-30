Путин публично угрожает Армении "украинским сценарием"

Российский диктатор Владимир Путин начал цинично утверждать, что Армения может повторить "украинский сценарий" из-за ее евроинтеграционных планов. Более того, он пригрозил "сравнять с землей" любую страну, которая попытается совершить нападение на Калининградскую область РФ.

Путин снова прибегает к запугиваниям

С заявлением по этому поводу глава Кремля выступил в рамках пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане.

Комментируя стремление Еревана к евроинтеграции, Владимир Путин решил сравнить эту ситуацию с событиями в Украине.

Я уже упоминал об этом. Кризис в Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы ведь не были против. Владимир Путин Российский диктатор

На этом фоне российский диктатор отреагировал на недавнее заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

Что важно понимать, последний утверждал, что в случае начала конфликта НАТО способен полностью уничтожить российские базы в Калининградской области.

В ответ глава Кремля заявил, что готов "сравнять с землей тех, кто попытается это сделать".