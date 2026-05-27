В Госдуме РФ призвали начать наносить массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий цинично хочет массированных ударов по гражданским украинцам

Российский депутат потребовал "строгого наказания" в ответ на то, что Украина якобы "превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора".

По его словам, у Кремля больше нет никаких ограничительных линий.

Также он соврал, что Франция и Германия уже "осуждают" действия Украины.

Слуцкий призвал Минобороны РФ нанести удары по мостам через Днепр, чтобы "парализовать железнодорожное движение в Украине". Он заявил, что это "поможет остановить поезда со смертоносным оружием из Польши".

Кроме того, депутат потребовал уничтожить гражданский аэропорт "Борисполь".