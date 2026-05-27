В Госдуме РФ призвали начать наносить массированные удары не только по Киеву, но и по аэропорту "Борисполь" и железнодорожным мостам через Днепр. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Главные тезисы
- Лидер Госдумы РФ Леонид Слуцкий сделал циничное заявление о необходимости массированных ударов по аэропорту “Борисполь” и железнодорожным мостам Украины.
- Слуцкий обвиняет Украину в превращении гражданских объектов в “террористические” и настаивает на “строгом наказании”.
Слуцкий цинично хочет массированных ударов по гражданским украинцам
Российский депутат потребовал "строгого наказания" в ответ на то, что Украина якобы "превращает учебные заведения, жилые дома и больницы в объекты террора".
По его словам, у Кремля больше нет никаких ограничительных линий.
Также он соврал, что Франция и Германия уже "осуждают" действия Украины.
Кроме того, депутат потребовал уничтожить гражданский аэропорт "Борисполь".
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ анонсировали "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Также в ведомстве цинично обвинили украинские власти и ее союзников в "нарушении Женевских конвенций и Конвенции о правах ребенка".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-