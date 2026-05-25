Захарова цинично угрожает Украине новыми ракетно-дроновыми атаками по Киеву

Представитель российского МИД Мария Захарова прямо угрожает новыми массированными ударами по Киеву.
Главные тезисы
- Представитель МИД РФ Мария Захарова угрожает ударом по Киеву, вызывая волну обеспокоенности.
- Ожидается дальнейший теракт населения Украины со стороны России, что вызывает опасения международного сообщества.
Захарова угрожает новыми ударами по Киеву
Российская Федерация на уровне Министерства иностранных дел анонсирует дальнейший террор населения Украины.
Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву.
Захарова отметила, что МИД РФ в ближайшее время выступит со спецзаявлением, где будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, "Россия, которая перед визитом Путина в Китай делала вид, что задумывается о возможном завершении войны, сейчас демонстрирует, что воевать хочет дальше. И мир им не надо".
24 мая российские войска массированно атаковали Украину беспилотниками, ракетами воздушного, морского и наземного базирования, применили в общей сложности 690 средств воздушного нападения. Основным направлением удара стал Киев.
Всего в результате российской атаки по Украине пострадали около 100 человек, четверо погибли.
