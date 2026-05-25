Захарова угрожает новыми ударами по Киеву

Российская Федерация на уровне Министерства иностранных дел анонсирует дальнейший террор населения Украины.

Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву.

Захарова отметила, что МИД РФ в ближайшее время выступит со спецзаявлением, где будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, "Россия, которая перед визитом Путина в Китай делала вид, что задумывается о возможном завершении войны, сейчас демонстрирует, что воевать хочет дальше. И мир им не надо".

Это происходит на фоне неспособности обеспечить безопасность на своей территории, когда даже в Москву уже прилетает. Террором гражданских Путин хочет замаскировать свою неспособность обеспечить безопасность России. И все это он делает вместо завершения войны. Поделиться

24 мая российские войска массированно атаковали Украину беспилотниками, ракетами воздушного, морского и наземного базирования, применили в общей сложности 690 средств воздушного нападения. Основным направлением удара стал Киев.