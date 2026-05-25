Захарова цинічно погрожує Україні новими ракетно-дроновими атаками по Києву

Представниця російського МЗС Марія Захарова прямо погрожує новими масованими ударами по Києву.
Головні тези:
- Марія Захарова цинічно погрожує новими масованими ударами по Києву від Російської Федерації.
- Російське МЗС анонсує подальший терор населення України і зазначає про можливі нові удари по Києву.
Захарова прогрожує новими ударами по Києву
Російська Федерація на рівні Міністерства закордонних справ анонсує подальший терор населення України.
Удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву.
Захарова зазначила, що МЗС РФ найближчим часом виступить зі спецзаявою, де буде детально викладено попередження закордонному дипкорпусу.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка, "Росія, яка перед візитом Путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, зараз демонструє, що воювати хоче далі. І мир їм не треба".
24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосували загалом 690 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару став Київ.
Загалом унаслідок російської атаки по Україні постраждали близько 100 осіб, четверо загинули.
