Захарова цинічно погрожує Україні новими ракетно-дроновими атаками по Києву
Категорія
Світ
Дата публікації

Захарова цинічно погрожує Україні новими ракетно-дроновими атаками по Києву

Захарова
Read in English
Джерело:  online.ua

Представниця російського МЗС Марія Захарова прямо погрожує новими масованими ударами по Києву.

Головні тези:

  • Марія Захарова цинічно погрожує новими масованими ударами по Києву від Російської Федерації.
  • Російське МЗС анонсує подальший терор населення України і зазначає про можливі нові удари по Києву.

Захарова прогрожує новими ударами по Києву

Російська Федерація на рівні Міністерства закордонних справ анонсує подальший терор населення України.

Удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву.

Захарова зазначила, що МЗС РФ найближчим часом виступить зі спецзаявою, де буде детально викладено попередження закордонному дипкорпусу.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка, "Росія, яка перед візитом Путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, зараз демонструє, що воювати хоче далі. І мир їм не треба".

Це відбувається на фоні нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у Москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни.

24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосували загалом 690 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару став Київ.

Загалом унаслідок російської атаки по Україні постраждали близько 100 осіб, четверо загинули.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Захарова цинічно звинуватила Україну в атаках російських дронів на НАТО
Захарова озвучила нові вигадки Кремля
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Серйозні наслідки". Захарова почала публічно погрожувати Польщі
Захарова намагається залякати Варшаву
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Законні бойові цілі". Захарова цинічно лякає майбутній миротворчий контингент в Україні
Захарова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?