Захарова цинічно погрожує Україні новими ракетно-дроновими атаками по Києву

Захарова прогрожує новими ударами по Києву

Російська Федерація на рівні Міністерства закордонних справ анонсує подальший терор населення України.

Удари у відповідь завдавалися і завдаватимуться по Києву.

Захарова зазначила, що МЗС РФ найближчим часом виступить зі спецзаявою, де буде детально викладено попередження закордонному дипкорпусу.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрія Коваленка, "Росія, яка перед візитом Путіна в Китай робила вигляд, що задумується про можливе завершення війни, зараз демонструє, що воювати хоче далі. І мир їм не треба".

Це відбувається на фоні нездатності забезпечити безпеку на власній території, коли навіть у Москву вже прилітає. Терором цивільних Путін хоче замаскувати свою нездатність забезпечити безпеку Росії. І все це він робить замість завершення війни.

24 травня російські війська масовано атакували Україну безпілотниками, ракетами повітряного, морського та наземного базування, застосували загалом 690 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару став Київ.