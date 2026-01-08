"Законні бойові цілі". Захарова цинічно лякає майбутній миротворчий контингент в Україні
"Законні бойові цілі". Захарова цинічно лякає майбутній миротворчий контингент в Україні

Захарова
Джерело:  online.ua

Розміщення в Україні військ та військових об'єктів Заходу розглядатиметься як інтервенція, яка несе загрозу безпеці, заявила одіозна Марія Захарова, офіційна представниця МЗС Росії.

Головні тези:

  • Розміщення військ Заходу в Україні розглядається МЗС Росії як інтервенція та загроза безпеці.
  • Захарова називає плани держав Заходу та України небезпечними для майбутнього Європи.

Захарова цинічно лякає майбутній миротворчий контингент в Україні

Захарова впевнена, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення

У МЗС РФ заявили, що декларація «коаліції рішучих» не має нічого спільного з миром, і Росія розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як «законні бойові цілі».

6 січня в Парижі учасники так званої «Коаліції рішучих» підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що документ, на думку Москви, не має стосунку до мирного врегулювання.

Він націлений не на досягнення міцного миру і безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію і розростання конфлікту.

