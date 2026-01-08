Розміщення в Україні військ та військових об'єктів Заходу розглядатиметься як інтервенція, яка несе загрозу безпеці, заявила одіозна Марія Захарова, офіційна представниця МЗС Росії.

Захарова цинічно лякає майбутній миротворчий контингент в Україні

Захарова впевнена, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення

У МЗС РФ заявили, що декларація «коаліції рішучих» не має нічого спільного з миром, і Росія розглядатиме розміщених в Україні військових країн Заходу як «законні бойові цілі». Поширити

6 січня в Парижі учасники так званої «Коаліції рішучих» підписали декларацію щодо гарантій безпеки для України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що документ, на думку Москви, не має стосунку до мирного врегулювання.