Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова почала звинувачувати Україну у підготовці антиросійської провокації. Нібито російські дрони використають у Польщі та Румунії, щоб підштовхнути НАТО до війни проти РФ.
Головні тези:
- Марія Захарова обвинувачує Україну в підготовці “дронової провокації” з метою спровокувати конфлікт між РФ та НАТО.
- Захарова стверджує, що Україна нібито планує використати російські дрони у Польщі та Румунії, щоб звинуватити РФ та спровокувати війну.
- Російська сторона вважає, що українські дії можуть призвести до початку Третьої світової війни, змушуючи Європу втрутитися у конфлікт.
Захарова вигадала операцію ЗСУ під хибним прапором на території ЄС
Так, одіозна поплічниця Путіна заявила про нібито “плани Києва провести операцію під хибним прапором у Румунії та Польщі”
Захарова озвучила вигаданий “план Київського режиму”:
Відремонтувати кілька збитих чи перехоплених російських БпЛА.
Оснастити їх бойовим елементом, що вражає.
Направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом «російських дронів» на великі транспортні хаби НАТО у Польщі та Румунії.
Одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити у всьому Москві.
Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією та НАТО.
Нібито все це зроблено через поразки ЗСУ на фронті.
Якщо все це підтвердиться, то ми маємо визнати: ніколи в сучасності Європа не була такою близькою до початку Третьої світової війни, — лякає світ Захарова.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-