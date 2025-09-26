Захарова цинічно звинуватила Україну у підготовці "дронової провокації" проти РФ
Захарова цинічно звинуватила Україну у підготовці "дронової провокації" проти РФ

Захарова
Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова почала звинувачувати Україну у підготовці антиросійської провокації. Нібито російські дрони використають у Польщі та Румунії, щоб підштовхнути НАТО до війни проти РФ.

  • Марія Захарова обвинувачує Україну в підготовці “дронової провокації” з метою спровокувати конфлікт між РФ та НАТО.
  • Захарова стверджує, що Україна нібито планує використати російські дрони у Польщі та Румунії, щоб звинуватити РФ та спровокувати війну.
  • Російська сторона вважає, що українські дії можуть призвести до початку Третьої світової війни, змушуючи Європу втрутитися у конфлікт.

Захарова вигадала операцію ЗСУ під хибним прапором на території ЄС

Так, одіозна поплічниця Путіна заявила про нібито “плани Києва провести операцію під хибним прапором у Румунії та Польщі”

Сьогодні одразу кілька угорських ЗМІ повідомили про плани Зеленського здійснити диверсії в Румунії та Польщі з метою звинуватити у них Росію. Так, на Банковій готують свій «Гляйвицький інцидент» з метою створити Casus belli для війни між Росією та НАТО.

Захарова озвучила вигаданий “план Київського режиму”:

  1. Відремонтувати кілька збитих чи перехоплених російських БпЛА.

  2. Оснастити їх бойовим елементом, що вражає.

  3. Направити керовані українськими фахівцями БПЛА під виглядом «російських дронів» на великі транспортні хаби НАТО у Польщі та Румунії.

  4. Одночасно провести дезінформаційну кампанію в Європі з метою звинуватити у всьому Москві.

  5. Розв'язати збройний конфлікт між Російською Федерацією та НАТО.

З метою здійснення цієї провокації 16 вересня на Яворівський полігон Західної України, де розміщується Міжнародний центр миротворчості та міжнародної безпеки Національної академії імені гетьмана Петра Сагайдачного, вже завезено російські БПЛА «Герань». Відремонтували їх у Львові на заводі «ЛОРТА», — каже пропагандистка.

Нібито все це зроблено через поразки ЗСУ на фронті.

Якщо все це підтвердиться, то ми маємо визнати: ніколи в сучасності Європа не була такою близькою до початку Третьої світової війни, — лякає світ Захарова.

