Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского совершить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Да, на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО.