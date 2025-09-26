Захарова цинично обвинила Украину в подготовке "дроновой провокации" против РФ
Захарова цинично обвинила Украину в подготовке "дроновой провокации" против РФ

Захарова
Источник:  online.ua

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова начала обвинять Украину в подготовке антироссийской провокации. Якобы российские дроны используют в Польше и Румынии, чтобы подтолкнуть НАТО к войне против России.

Главные тезисы

  • Мария Захарова заявила о подготовке Украиной “дроновой провокации” с целью разжигания конфликта между РФ и НАТО.
  • Представитель МИД России предполагает, что Украина планирует использовать российские дроны в Польше и Румынии для обвинения РФ и провокации военного конфликта.
  • Захарова озвучила предполагаемый 'план Киевского режима' по направлению руководимых украинскими специалистами БПЛА под видом 'российских дронов' на объекты НАТО.

Захарова придумала операцию ВСУ под ложным флагом на территории ЕС

Так, одиозная приспешница Путина заявила о якобы "планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше"

Сегодня сразу несколько венгерских СМИ сообщили о планах Зеленского совершить диверсии в Румынии и Польше с целью обвинить в них Россию. Да, на Банковой готовят свой «Гляйвицкий инцидент» с целью создать Casus belli для войны между Россией и НАТО.

Захарова озвучила вымышленный "план Киевского режима":

  1. Отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА.

  2. Оснастить их поражающим боевым элементом.

  3. Направить руководимые украинскими специалистами БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.

  4. Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москве.

  5. Разрешить вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.

С целью осуществления этой провокации 16 сентября на Яворивский полигон Западной Украины, где находится Международный центр миротворчества и международной безопасности Национальной академии имени гетмана Петра Сагайдачного, уже завезены российские БПЛА «Герань». Отремонтировали их во Львове на заводе «ЛОРТА», — говорит пропагандистка.

Якобы все это сделано из-за поражений ВСУ на фронте.

Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны, — пугает мир Захарова.

