Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова начала обвинять Украину в подготовке антироссийской провокации. Якобы российские дроны используют в Польше и Румынии, чтобы подтолкнуть НАТО к войне против России.
Главные тезисы
- Мария Захарова заявила о подготовке Украиной “дроновой провокации” с целью разжигания конфликта между РФ и НАТО.
- Представитель МИД России предполагает, что Украина планирует использовать российские дроны в Польше и Румынии для обвинения РФ и провокации военного конфликта.
- Захарова озвучила предполагаемый 'план Киевского режима' по направлению руководимых украинскими специалистами БПЛА под видом 'российских дронов' на объекты НАТО.
Захарова придумала операцию ВСУ под ложным флагом на территории ЕС
Так, одиозная приспешница Путина заявила о якобы "планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше"
Захарова озвучила вымышленный "план Киевского режима":
Отремонтировать несколько сбитых или перехваченных российских БПЛА.
Оснастить их поражающим боевым элементом.
Направить руководимые украинскими специалистами БПЛА под видом «российских дронов» на крупные транспортные хабы НАТО в Польше и Румынии.
Одновременно провести дезинформационную кампанию в Европе с целью обвинить во всем Москве.
Разрешить вооруженный конфликт между Российской Федерацией и НАТО.
Якобы все это сделано из-за поражений ВСУ на фронте.
Если все это подтвердится, то мы должны признать: никогда в современности Европа не была так близка к началу Третьей мировой войны, — пугает мир Захарова.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-