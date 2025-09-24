Захарова набросилась на Молдову из-за отказа регистрировать наблюдателей от РФ на выборах
Захарова набросилась на Молдову из-за отказа регистрировать наблюдателей от РФ на выборах

Захарова
Читати українською
Источник:  online.ua

Молдова отказала России в регистрации наблюдателей на парламентских выборах из-за беспрецедентной кампании вмешательства в выбор народа. В ответ одиозная Мария Захарова, спикер МИД России, обвинила Молдову в "политических играх".

Главные тезисы

  • Молдова отказала России в регистрации наблюдателей на выборах, обвинив ее во вмешательстве в избирательный процесс.
  • Российский МИД назвал решение Молдовы “брутальным нарушением международных обязательств” и “политическими играми”.
  • Спикер МИД России Мария Захарова выразила недовольство и обвинила Молдову в препятствии объективному мониторингу на выборах.

Захарова набросилась на Молдову: что известно

Захарова цинично заявила, что якобы решение Молдовы отказать наблюдателям РФ в участии в выборах является политически мотивированным и препятствует объективному мониторингу.

РФ призывает БДИПЧ ОБСЕ выступить с должной публичной оценкой грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ.

Посол Молдовы в Москве вызван в МИД РФ в связи с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на выборы, сообщает дипведомство.

Москва называет решение Молдовы «брутальным нарушением международных обязательств», «несовместимым с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство», а также «очередным проявлением антироссийского курса».

Ранее на этой неделе молдавская полиция и прокуратура задержали 74 человека по делу о подготовке массовых беспорядков, заявив, что многие из них в возрасте от 19 до 45 лет ездили в Сербию, чтобы пройти обучение у российских инструкторов.

