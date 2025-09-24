Молдова отказала России в регистрации наблюдателей на парламентских выборах из-за беспрецедентной кампании вмешательства в выбор народа. В ответ одиозная Мария Захарова, спикер МИД России, обвинила Молдову в "политических играх".

Захарова набросилась на Молдову: что известно

Захарова цинично заявила, что якобы решение Молдовы отказать наблюдателям РФ в участии в выборах является политически мотивированным и препятствует объективному мониторингу.

РФ призывает БДИПЧ ОБСЕ выступить с должной публичной оценкой грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ.

Посол Молдовы в Москве вызван в МИД РФ в связи с отказом Кишинева аккредитовать наблюдателей из РФ на выборы, сообщает дипведомство.

Москва называет решение Молдовы «брутальным нарушением международных обязательств», «несовместимым с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство», а также «очередным проявлением антироссийского курса». Поделиться

Ранее на этой неделе молдавская полиция и прокуратура задержали 74 человека по делу о подготовке массовых беспорядков, заявив, что многие из них в возрасте от 19 до 45 лет ездили в Сербию, чтобы пройти обучение у российских инструкторов.