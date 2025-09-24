Захарова накинулася на Молдову через відмову реєструвати спостерігачів від РФ на виборах
Захарова накинулася на Молдову через відмову реєструвати спостерігачів від РФ на виборах

Захарова
Джерело:  online.ua

Молдова відмовила Росії у реєстрації спостерігачів на парламентських виборах через безпрецедентну кампанію втручання у вибір народу. У відповідь одіозна Марія Захарова, спікерка МЗС Росії, звинуватила Молдову у “політичних іграх”.

Головні тези:

  • Молдова відмовилася реєструвати спостерігачів від РФ на виборах через втручання у виборчий процес з боку Росії.
  • МЗС Росії звинуватила Молдову у “політичних іграх” після відмови її реєстрації спостерігачів на виборах.
  • Росія називає рішення Молдови “брутальним порушенням міжнародних зобов'язань” та “черговим проявом антиросійського курсу”.

Захарова накинулася на Молдову: що відомо

Захарова цинічно заявила, що нібито рішення Молдови відмовити спостерігачам РФ в участі у виборах є політично вмотивованим та перешкоджає об'єктивному моніторингу.

РФ закликає БДІПЛ ОБСЄ виступити з належною публічною оцінкою грубого порушення Кишиневом електоральних зобов'язань ОБСЄ.

Також Посол Молдови у Москві викликаний у МЗС РФ у зв'язку з відмовою Кишинева акредитувати спостерігачів із РФ на вибори, повідомляє дипвідомство.

Москва називає рішення Молдови «брутальним порушенням міжнародних зобов’язань», «несумісним з демократичними цінностями, про прихильність до яких заявляє молдовське керівництво», а також «черговим проявом антиросійського курсу».

Раніше цього тижня молдовська поліція та прокуратура затримали 74 особи у справі про підготовку масових заворушень, заявивши, що багато з них, які були віком від 19 до 45 років, їздили до Сербії, щоб пройти навчання у російських інструкторів.

