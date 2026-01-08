Размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, представляющая угрозу безопасности, заявила одиозная Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Захарова цинично пугает будущий миротворческий контингент в Украине

Захарова уверена, что планы Запада и Украины становятся все более опасными и разрушительными для будущего Европы и ее населения

В МИД РФ заявили, что декларация «коалиции решительных» не имеет ничего общего с миром, и Россия будет рассматривать размещенные в Украине военные страны Запада как «законные боевые цели». Поделиться

6 января в Париже участники так называемой «Коалиции решительных» подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что документ, по мнению Москвы, не имеет отношения к мирному урегулированию.