"Законные боевые цели". Захарова цинично пугает будущий миротворческий контингент в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

"Законные боевые цели". Захарова цинично пугает будущий миротворческий контингент в Украине

Захарова
Источник:  online.ua

Размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, представляющая угрозу безопасности, заявила одиозная Мария Захарова, официальный представитель МИД России.

Главные тезисы

  • Заявления Захаровой о миротворческом контингенте в Украине вызывают серьезные опасения России.
  • Размещение военных объектов Запада в Украине рассматривается как интервенция и угроза безопасности.
  • Планы Западных государств и Украины оцениваются как опасные для будущего Европы.

Захарова цинично пугает будущий миротворческий контингент в Украине

Захарова уверена, что планы Запада и Украины становятся все более опасными и разрушительными для будущего Европы и ее населения

В МИД РФ заявили, что декларация «коалиции решительных» не имеет ничего общего с миром, и Россия будет рассматривать размещенные в Украине военные страны Запада как «законные боевые цели».

6 января в Париже участники так называемой «Коалиции решительных» подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что документ, по мнению Москвы, не имеет отношения к мирному урегулированию.

Он направлен не на достижение крепкого мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта.

