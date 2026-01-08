Размещение в Украине войск и военных объектов Запада будет рассматриваться как интервенция, представляющая угрозу безопасности, заявила одиозная Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
Главные тезисы
- Заявления Захаровой о миротворческом контингенте в Украине вызывают серьезные опасения России.
- Размещение военных объектов Запада в Украине рассматривается как интервенция и угроза безопасности.
- Планы Западных государств и Украины оцениваются как опасные для будущего Европы.
Захарова цинично пугает будущий миротворческий контингент в Украине
Захарова уверена, что планы Запада и Украины становятся все более опасными и разрушительными для будущего Европы и ее населения
6 января в Париже участники так называемой «Коалиции решительных» подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что документ, по мнению Москвы, не имеет отношения к мирному урегулированию.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-