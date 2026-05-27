У Держдумі РФ закликали почати завдавати масованих ударів не тільки по Києву, а й по аеропорту "Бориспіль" та залізничних мостах через Дніпро. Таку заяву зробив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.
Голова комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив про цинічний заклик до масованих ударів по аеропорту "Бориспіль" і мостах в Україні.
Депутат вимагає "суворого покарання" за те, що Україна, його думки, перетворює цивільні об'єкти на "терористичні".
Слуцький цинічно хоче масованих ударів по цивільних українцях
Російський депутат зажадав "суворого покарання" у відповідь на те, що Україна нібито "перетворює навчальні заклади, житлові будинки та лікарні на об'єкти терору".
За його словами, у Кремля більше немає жодних обмежувальних ліній.
Також він збрехав, що Франція та Німеччина вже "засуджують" дії України.
Крім того, депутат зажадав знищити цивільний аеропорт "Бориспіль".
Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ анонсували "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві. Також у відомстві цинічно звинуватили українську владу та її союзників у "порушенні Женевських конвенцій та Конвенції про права дитини".
