У Держдумі РФ цинічно закликали до масованих ударів по аеропортах і мостах України

У Держдумі РФ закликали почати завдавати масованих ударів не тільки по Києву, а й по аеропорту "Бориспіль" та залізничних мостах через Дніпро. Таку заяву зробив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Слуцький цинічно хоче масованих ударів по цивільних українцях

Російський депутат зажадав "суворого покарання" у відповідь на те, що Україна нібито "перетворює навчальні заклади, житлові будинки та лікарні на об'єкти терору".

За його словами, у Кремля більше немає жодних обмежувальних ліній.

Також він збрехав, що Франція та Німеччина вже "засуджують" дії України.

Слуцький закликав Міноборони РФ завдати ударів по мостах через Дніпро, щоб "паралізувати залізничний рух в Україні". Він заявив, що це "допоможе зупинити потяги зі смертоносною зброєю з Польщі".

Крім того, депутат зажадав знищити цивільний аеропорт "Бориспіль".