Захарова цинічно погрожує Україні "ударом відплати"
Путінський режим уже вдруге за тиждень погрожує завдати ударів по центру Києва в разі, якщо перемир'я на "день перемоги" не буде.

Головні тези:

  • Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова загрожує завдати удари по центру Києва в разі порушення перемир'я.
  • Путінський режим підтримує ці загрози, що створює напружену ситуацію в регіоні.

Росія вдруге погрожує Україні ударом за “порушення перемир’я” 9 травня

Про це заявила прессекретарка міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

За словами Захарової, російське МЗС направило дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій ноту з погрозами.

Москва вимагає, щоб дипломати інших країн поставилися "із серйозністю" до повідомлення міноборони РФ, у якому воно погрожує завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Москву атакують під час перемир'я.

Також РФ закликала "забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв".

У МЗС РФ запевнили, що удару у відповідь може бути завдано "зокрема по центрах ухвалення рішень".

Окремо Захарова поскаржилася, що коли президент України Володимир Зеленський натякнув на "участь" українських безпілотників у параді до "дня перемоги", ніхто на саміті Європейського політичного співтовариства його не "осмикнув".

Також вона цинічно додала, що Росія нібито не виступає з позиції агресії.

4 травня міністерство оборони Росії оголосило про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав встановити перемир'я з Україною 8-9 травня.

При цьому у відомстві додали, що якщо Україна атакує Москву під час святкування "дня перемоги", по центру Києва буде завдано масованого удару.

