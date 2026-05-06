Захарова цинічно погрожує Україні "ударом відплати"

Путінський режим уже вдруге за тиждень погрожує завдати ударів по центру Києва в разі, якщо перемир'я на "день перемоги" не буде.
Головні тези:
- Прессекретарка МЗС РФ Марія Захарова загрожує завдати удари по центру Києва в разі порушення перемир'я.
- Путінський режим підтримує ці загрози, що створює напружену ситуацію в регіоні.
Росія вдруге погрожує Україні ударом за “порушення перемир’я” 9 травня
Про це заявила прессекретарка міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.
За словами Захарової, російське МЗС направило дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій ноту з погрозами.
Москва вимагає, щоб дипломати інших країн поставилися "із серйозністю" до повідомлення міноборони РФ, у якому воно погрожує завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Москву атакують під час перемир'я.
Також РФ закликала "забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв".
Окремо Захарова поскаржилася, що коли президент України Володимир Зеленський натякнув на "участь" українських безпілотників у параді до "дня перемоги", ніхто на саміті Європейського політичного співтовариства його не "осмикнув".
Також вона цинічно додала, що Росія нібито не виступає з позиції агресії.
4 травня міністерство оборони Росії оголосило про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав встановити перемир'я з Україною 8-9 травня.
