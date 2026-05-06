Захарова цинично угрожает Украине "ударом возмездия"
Категория
Мир
Дата публикации

Захарова цинично угрожает Украине "ударом возмездия"

Захарова
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Путинский режим уже второй раз за неделю грозится нанести удары по центру Киева в случае, если перемирие на "день победы" не будет.

Главные тезисы

  • Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова угрожает нанести удары по центру Киева в случае нарушения перемирия с Украиной.
  • Путинский режим поддерживает угрозы возмездия, что вызывает напряженную ситуацию в регионе.
  • Российское министерство обороны объявило о перемирии с Украиной 8-9 мая, угрожая массированным ударом при атаке со стороны украинской стороны.

Россия вторично угрожает Украине ударом за "нарушение перемирия" 9 мая

Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, российский МИД направил дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с угрозами.

Москва требует, чтобы дипломаты других стран отнеслись "с серьезностью" к сообщению минобороны РФ, в котором оно угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Москву атакуют во время перемирия.

Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств".

В МИД РФ заверили, что ответный удар может быть нанесен "в частности по центрам принятия решений".

Отдельно Захарова пожаловалась, что когда президент Украины Владимир Зеленский намекнул на "участие" украинских беспилотников в параде до "дня победы", никто на саммите Европейского политического сообщества его не "одёрг".

Также она цинично добавила, что Россия вроде бы не выступает с позиции агрессии.

4 мая министерство обороны России объявило о том, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ установить перемирие с Украиной 8-9 мая.

При этом в ведомстве добавили, что если Украина атакует Москву во время празднования "дня победы", по центру Киева будет нанесен массированный удар.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Захарова цинично обвинила Украину в атаках российских дронов на НАТО
Захарова озвучила новые выдумки Кремля
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Серьезные последствия". Захарова начала публично угрожать Польше
Захарова пытается запугать Варшаву
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Законные боевые цели". Захарова цинично пугает будущий миротворческий контингент в Украине
Захарова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?