Захарова цинично угрожает Украине "ударом возмездия"

Путинский режим уже второй раз за неделю грозится нанести удары по центру Киева в случае, если перемирие на "день победы" не будет.
Главные тезисы
- Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова угрожает нанести удары по центру Киева в случае нарушения перемирия с Украиной.
- Путинский режим поддерживает угрозы возмездия, что вызывает напряженную ситуацию в регионе.
- Российское министерство обороны объявило о перемирии с Украиной 8-9 мая, угрожая массированным ударом при атаке со стороны украинской стороны.
Россия вторично угрожает Украине ударом за "нарушение перемирия" 9 мая
Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, российский МИД направил дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с угрозами.
Москва требует, чтобы дипломаты других стран отнеслись "с серьезностью" к сообщению минобороны РФ, в котором оно угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Москву атакуют во время перемирия.
Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств".
Отдельно Захарова пожаловалась, что когда президент Украины Владимир Зеленский намекнул на "участие" украинских беспилотников в параде до "дня победы", никто на саммите Европейского политического сообщества его не "одёрг".
Также она цинично добавила, что Россия вроде бы не выступает с позиции агрессии.
4 мая министерство обороны России объявило о том, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ установить перемирие с Украиной 8-9 мая.
