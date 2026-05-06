Захарова цинично угрожает Украине "ударом возмездия"

Путинский режим уже второй раз за неделю грозится нанести удары по центру Киева в случае, если перемирие на "день победы" не будет.

Россия вторично угрожает Украине ударом за "нарушение перемирия" 9 мая

Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, российский МИД направил дипломатическим миссиям и представителям международных организаций ноту с угрозами.

Москва требует, чтобы дипломаты других стран отнеслись "с серьезностью" к сообщению минобороны РФ, в котором оно угрожает нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Москву атакуют во время перемирия.

Также РФ призвала "обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и других представительств".

В МИД РФ заверили, что ответный удар может быть нанесен "в частности по центрам принятия решений".

Отдельно Захарова пожаловалась, что когда президент Украины Владимир Зеленский намекнул на "участие" украинских беспилотников в параде до "дня победы", никто на саммите Европейского политического сообщества его не "одёрг".

Также она цинично добавила, что Россия вроде бы не выступает с позиции агрессии.

4 мая министерство обороны России объявило о том, что российский диктатор Владимир Путин отдал приказ установить перемирие с Украиной 8-9 мая.