Путін публічно погрожує Вірменії "українським сценарієм"
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін публічно погрожує Вірменії "українським сценарієм"

Путін знову вдається до залякувань
Read in English
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін почав цинічно стверджувати, що Вірменія може повторити "український сценарій" через її євроінтеграційні плани. Ба більше, він пригрозив "зрівняти з землею" будь-яку країну, яка спробує здійснити напад на Калінінградську область РФ.

Головні тези:

  • Путін боїться остаточно втратити ще одного союзника Росії — Вірменію.
  • Він також знову повторив, що війна РФ проти України незабаром закінчиться.

Путін знову вдається до залякувань

З заявою з цього приводу глава Кремля виступив у межах пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані.

Коментуючи прагнення Єревана до євроінтеграції, Володимир Путін вирішив порівняти цю ситуацію з подіями в Україні.

Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

На цьому тлі російський диктатор відреагував на нещодавню заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

Що важливо розуміти, останнній стверджував: у разі початку конфлікту НАТО здатне повністю знищити російські бази в Калінінградській області.

У відповідь глава Кремля заявив, що готовий "зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити".

Окрім того, Путін почав вигадувати, що російські війська наступають на всіх напрямках фронту в Україні, однак додав, що називати конкретні терміни закінчення “СВО” в умовах бойових дій не буде.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія готує нову інформаційну кампанію для дестабілізації України — СЗРУ
Служба зовнішньої розвідки України
Кремль
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО — Сікорський
Сікорський вважає, що Росія знесилена
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Держдумі РФ цинічно закликали до масованих ударів по аеропортах і мостах України
Дума

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?