Російський диктатор Володимир Путін почав цинічно стверджувати, що Вірменія може повторити "український сценарій" через її євроінтеграційні плани. Ба більше, він пригрозив "зрівняти з землею" будь-яку країну, яка спробує здійснити напад на Калінінградську область РФ.

Путін знову вдається до залякувань

З заявою з цього приводу глава Кремля виступив у межах пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані.

Коментуючи прагнення Єревана до євроінтеграції, Володимир Путін вирішив порівняти цю ситуацію з подіями в Україні.

Я вже згадував про це. Криза в Україні почалася колись із спроб приєднання України до ЄС. Ми ж не були проти. Володимир Путін Російський диктатор

На цьому тлі російський диктатор відреагував на нещодавню заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.

Що важливо розуміти, останнній стверджував: у разі початку конфлікту НАТО здатне повністю знищити російські бази в Калінінградській області.

У відповідь глава Кремля заявив, що готовий "зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити".