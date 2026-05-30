Путін публічно погрожує Вірменії "українським сценарієм"

Російський диктатор Володимир Путін почав цинічно стверджувати, що Вірменія може повторити "український сценарій" через її євроінтеграційні плани. Ба більше, він пригрозив "зрівняти з землею" будь-яку країну, яка спробує здійснити напад на Калінінградську область РФ.
Головні тези:
- Путін боїться остаточно втратити ще одного союзника Росії — Вірменію.
- Він також знову повторив, що війна РФ проти України незабаром закінчиться.
Путін знову вдається до залякувань
З заявою з цього приводу глава Кремля виступив у межах пресконференції за підсумками саміту ЄАЕС в Астані.
Коментуючи прагнення Єревана до євроінтеграції, Володимир Путін вирішив порівняти цю ситуацію з подіями в Україні.
На цьому тлі російський диктатор відреагував на нещодавню заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса.
Що важливо розуміти, останнній стверджував: у разі початку конфлікту НАТО здатне повністю знищити російські бази в Калінінградській області.
У відповідь глава Кремля заявив, що готовий "зрівняти з землею тих, хто спробує це зробити".
Окрім того, Путін почав вигадувати, що російські війська наступають на всіх напрямках фронту в Україні, однак додав, що називати конкретні терміни закінчення “СВО” в умовах бойових дій не буде.
