Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО — Сікорський

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, наразі країна-агресорка Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО. Попри це, від неї можна очікувати диверсій та провокацій різного штибу.

Сікорський вважає, що Росія знесилена

Як вважає глава польського МЗС, режим російського диктатора Володимира Путіна дійсно є серйозною загрозою для його країни.

Саме тому він закликав офіційну Варшаву не ігнорувати те, що робить Кремль.

Попри це, дипломат не вірить, що Москва наважиться на серйозну ескалацію проти НАТО.

Сьогодні Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО, а якби вона готувалася до цього, ми б це побачили — у нас є супутникова розвідка. Ми бачили концентрацію ста тисяч солдатів навколо України, яка наростала місяцями. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

На переконання дипломата, наміри Путіна можуть бути небезпечніші, ніж здається спочатку, тому важливо готуватися до різних сценаріїв, навіть найгірших.

Росія здатна на диверсійні дії чи провокації, що не досягають рівня справжнього вторгнення. До таких дій НАТО також має бути готовим, — наголосив шеф польської дипломатії. Поширити

Що важливо розуміти, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр нещодавно озвучив прогноз, що вже за два роки Путін зможе здійснити вторгнення в НАТО.