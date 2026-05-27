Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО — Сікорський

На переконання шефа польської дипломатії Радослава Сікорського, наразі країна-агресорка Росія не здатна провести великий наступ проти НАТО. Попри це, від неї можна очікувати диверсій та провокацій різного штибу.
Головні тези:
- Супутникова розвідка НАТО повідомляє, що поки не фіксує скупчення російських сил на кордонах країн блоку.
- Однак Сікорський попереджає, що плани Путіна можуть змінитися у будь-який момент.
Сікорський вважає, що Росія знесилена
Як вважає глава польського МЗС, режим російського диктатора Володимира Путіна дійсно є серйозною загрозою для його країни.
Саме тому він закликав офіційну Варшаву не ігнорувати те, що робить Кремль.
Попри це, дипломат не вірить, що Москва наважиться на серйозну ескалацію проти НАТО.
На переконання дипломата, наміри Путіна можуть бути небезпечніші, ніж здається спочатку, тому важливо готуватися до різних сценаріїв, навіть найгірших.
Що важливо розуміти, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр нещодавно озвучив прогноз, що вже за два роки Путін зможе здійснити вторгнення в НАТО.
На його думку, це може статися навіть раніше.
