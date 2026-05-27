Україна готова до нового етапу відносин з Грузією
Категорія
Політика
Дата публікації

Володимир Зеленський
Глава держави Володимир Зеленський публічно привітав грузинський народ із Днем незалежності, а також оголосив про готовність України до взаємовигідних відносин з Грузією.

Головні тези:

  • Грузія висловила намір нормалізувати відносини з Україною.
  • Також є шанс на перезапуск діалогу з Угорщиною.

Україна налаштована на взаємовигідну співпрацю з Грузією

Вітаю Грузію та грузинський народ із Днем незалежності. Наші нації об’єднують давні зв’язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності.

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави побажав Грузії миру, єдності, сили та процвітання.

Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі, — наголосив український лідер.

Що важливо розуміти, 4 травня 2026 року у межах саміту Європейської політичної спільноти у Єревані відбулась перша зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.

За словами останнього, попри усі можливі складнощі, між офіційними Києвом та Тбілсі зберігається "дуже довга історія дружби".

Іраклій Кобахідзе чітко дав зрозуміти, що його країна налаштована зробити все можливе з метою нормалізації відносин як між державами, так і між урядами.

На переконання Зеленського, просто зараз є вікно можливостей для перезапуску відносин з Угорщиною і Грузією.

