Україна готова до нового етапу відносин з Грузією

Глава держави Володимир Зеленський публічно привітав грузинський народ із Днем незалежності, а також оголосив про готовність України до взаємовигідних відносин з Грузією.
Головні тези:
- Грузія висловила намір нормалізувати відносини з Україною.
- Також є шанс на перезапуск діалогу з Угорщиною.
Україна налаштована на взаємовигідну співпрацю з Грузією
На цьому тлі глава держави побажав Грузії миру, єдності, сили та процвітання.
Що важливо розуміти, 4 травня 2026 року у межах саміту Європейської політичної спільноти у Єревані відбулась перша зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.
За словами останнього, попри усі можливі складнощі, між офіційними Києвом та Тбілсі зберігається "дуже довга історія дружби".
Іраклій Кобахідзе чітко дав зрозуміти, що його країна налаштована зробити все можливе з метою нормалізації відносин як між державами, так і між урядами.
На переконання Зеленського, просто зараз є вікно можливостей для перезапуску відносин з Угорщиною і Грузією.
