Україна готова до нового етапу відносин з Грузією

Глава держави Володимир Зеленський публічно привітав грузинський народ із Днем незалежності, а також оголосив про готовність України до взаємовигідних відносин з Грузією.

Вітаю Грузію та грузинський народ із Днем незалежності. Наші нації об’єднують давні зв’язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави побажав Грузії миру, єдності, сили та процвітання.

Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі, — наголосив український лідер.

Бажаю Грузії миру, єдності, сили та процвітання. Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 26, 2026

Що важливо розуміти, 4 травня 2026 року у межах саміту Європейської політичної спільноти у Єревані відбулась перша зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.

За словами останнього, попри усі можливі складнощі, між офіційними Києвом та Тбілсі зберігається "дуже довга історія дружби".

Іраклій Кобахідзе чітко дав зрозуміти, що його країна налаштована зробити все можливе з метою нормалізації відносин як між державами, так і між урядами.