Украина готова к новому этапу отношений с Грузией

Глава государства Владимир Зеленский публично поздравил грузинский народ с Днем независимости, а также объявил о готовности Украины к взаимовыгодным отношениям с Грузией.
Главные тезисы
- Грузия выразила намерение нормализовать отношения с Украиной.
- Также есть шанс на перезапуск диалога с Венгрией.
Украина настроена на взаимовыгодное сотрудничество с Грузией
На этом фоне глава государства пожелал Грузии мира, единства, силы и процветания.
Что важно понимать, 4 мая 2026 в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.
По словам последнего, несмотря на все возможные сложности, между официальными Киевом и Тбилси сохраняется "очень длинная история дружбы".
Ираклий Кобахидзе четко дал понять, что его страна настроена сделать все возможное с целью нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.
По мнению Зеленского, прямо сейчас есть окно возможностей для перезапуска отношений с Венгрией и Грузией.
