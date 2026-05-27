Украина готова к новому этапу отношений с Грузией
Владимир Зеленский
Глава государства Владимир Зеленский публично поздравил грузинский народ с Днем независимости, а также объявил о готовности Украины к взаимовыгодным отношениям с Грузией.

Главные тезисы

  • Грузия выразила намерение нормализовать отношения с Украиной.
  • Также есть шанс на перезапуск диалога с Венгрией.

Украина настроена на взаимовыгодное сотрудничество с Грузией

Поздравляю Грузию и грузинский народ с Днем Независимости. Наши нации объединяют давние связи и понимание ценности свободы и достоинства.

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства пожелал Грузии мира, единства, силы и процветания.

Мы рассчитываем на взаимовыгодные отношения, и Украина готова двигаться по этому направлению, — подчеркнул украинский лидер.

Что важно понимать, 4 мая 2026 в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьера Грузии Ираклия Кобахидзе.

По словам последнего, несмотря на все возможные сложности, между официальными Киевом и Тбилси сохраняется "очень длинная история дружбы".

Ираклий Кобахидзе четко дал понять, что его страна настроена сделать все возможное с целью нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.

По мнению Зеленского, прямо сейчас есть окно возможностей для перезапуска отношений с Венгрией и Грузией.

