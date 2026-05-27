Россия готова ограничить экспорт дизтоплив из-за дипстрайков Украины — инсайдеры

Согласно данным Bloomberg, команда российского диктатора Владимира Путина оценивает сценарий ограничения экспорта дизельного и авиационного горючего на фоне аномального уменьшения объемов внутреннего производства после ежедневных атак Украины.

Атаки Украины оказывают значительное влияние на экономику РФ

По словам анонимных источников, российским компаниям уже рекомендуется сократить продажу нефтепродуктов на внешние рынки.

Еще один инсайдер рассказал СМИ, что решение по запрету экспорта дизельного и авиационного горючего может быть официально принято уже в скором времени. Несмотря на это, финальная дата пока неизвестна.

Если это произойдет, то спровоцирует усиление давления на мировые цены на нефтепродукты.

Что важно понимать, именно страна-агрессорка РФ является одним из ключевых экспортеров дизельного топлива — на нее приходится 40% всего его производства на внешние рынки.

Кремль ничего не может сделать с тем фактом, что Украина все мощнее и чаще атакует российские энергетические объекты, в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру.