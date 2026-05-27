Россия готова ограничить экспорт дизтоплив из-за дипстрайков Украины — инсайдеры
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, команда российского диктатора Владимира Путина оценивает сценарий ограничения экспорта дизельного и авиационного горючего на фоне аномального уменьшения объемов внутреннего производства после ежедневных атак Украины.

  • Средний уровень переработки нефти в России в апреле резко снизился до самого низкого показателя более чем за 16 лет.
  • Усиление украинских ударов приведет к еще большему сокращению объемов переработки.

По словам анонимных источников, российским компаниям уже рекомендуется сократить продажу нефтепродуктов на внешние рынки.

Еще один инсайдер рассказал СМИ, что решение по запрету экспорта дизельного и авиационного горючего может быть официально принято уже в скором времени. Несмотря на это, финальная дата пока неизвестна.

Если это произойдет, то спровоцирует усиление давления на мировые цены на нефтепродукты.

Что важно понимать, именно страна-агрессорка РФ является одним из ключевых экспортеров дизельного топлива — на нее приходится 40% всего его производства на внешние рынки.

Кремль ничего не может сделать с тем фактом, что Украина все мощнее и чаще атакует российские энергетические объекты, в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктуру.

По оценкам аналитической компании OilX, средний уровень переработки нефти в России в апреле упал до 4,69 миллиона баррелей в сутки — самого низкого показателя за более чем 16 лет.

