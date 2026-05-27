Росія готова обмежити експорт дизпалив через діпстрайки України — інсайдери
Категорія
Економіка
Дата публікації

Росія готова обмежити експорт дизпалив через діпстрайки України — інсайдери

АЗС
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, команда російського диктатора Володимира Путіна оцінює сценарій обмеження експорту дизельного та авіаційного пального на тлі аномального зменшення обсягів внутрішнього виробництва після щоденних атак України.

Головні тези:

  • Середній рівень переробки нафти в Росії у квітні різко знизився до найнижчого показника за понад 16 років.
  • Посилення українських ударів призвиде до ще більшого скорочення обсягів переробки.

Атаки України мають значний вплив на економіку РФ

За словами анонімних джерел, російським компаніям вже рекомендують скоротити продаж нафтопродуктів на зовнішні ринки.

Ще один інсайдер розповів ЗМІ, що рішення стосовно заборони експорту дизельного та авіаційного пального може бути офіційно ухвалене вже незабаром. Попри це, фінальна дата досі невідома.

Якщо це все-таки станеться, то спровокує посилення тиску на світові ціни на нафтопродукти.

Що важливо розуміти, саме країна-агресорка РФ є одним із ключових експортерів дизельного пального — на неї припадає 40% від усього його виробництва на зовнішні ринки.

Кремль нічого не може зробити з тим фактом, що Україна дедалі потужніше та частіше атакує російські енергетичні об'єкти, а насамперед нафтопереробні заводи та інфраструктуру.

За оцінками аналітичної компанії OilX, середній рівень переробки нафти в Росії у квітні впав до 4,69 мільйона барелів на добу — найнижчого показника за понад 16 років.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сизранський НПЗ палає після атаки дронів — відео
НПЗ
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
СБС підтвердили ураження Сизранського НПЗ — відео
Сили безпілотних систем
бавовна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна зупинила НПЗ “Сызранский” і уразила командні пункти армії РФ
Генштаб ЗСУ
Генштаб оголосив про нові успіхи українських військ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?