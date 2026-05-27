Росія готова обмежити експорт дизпалив через діпстрайки України — інсайдери

Згідно з даними Bloomberg, команда російського диктатора Володимира Путіна оцінює сценарій обмеження експорту дизельного та авіаційного пального на тлі аномального зменшення обсягів внутрішнього виробництва після щоденних атак України.

Атаки України мають значний вплив на економіку РФ

За словами анонімних джерел, російським компаніям вже рекомендують скоротити продаж нафтопродуктів на зовнішні ринки.

Ще один інсайдер розповів ЗМІ, що рішення стосовно заборони експорту дизельного та авіаційного пального може бути офіційно ухвалене вже незабаром. Попри це, фінальна дата досі невідома.

Якщо це все-таки станеться, то спровокує посилення тиску на світові ціни на нафтопродукти.

Що важливо розуміти, саме країна-агресорка РФ є одним із ключових експортерів дизельного пального — на неї припадає 40% від усього його виробництва на зовнішні ринки.

Кремль нічого не може зробити з тим фактом, що Україна дедалі потужніше та частіше атакує російські енергетичні об'єкти, а насамперед нафтопереробні заводи та інфраструктуру.