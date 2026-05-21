Сизранський НПЗ палає після атаки дронів — відео
Категорія
Події
Дата публікації

Сизранський НПЗ палає після атаки дронів — відео

НПЗ
Read in English
Джерело:  online.ua

У Самарській області РФ внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на Сизранському нафтопереробному заводі.

Головні тези:

  • Пожежа на Сизранському НПЗ сталася внаслідок атаки дронів у Самарській області РФ.
  • Відео очевидців та підтвердження Центру протидії дезінформації при РНБО України підтверджують інцидент на нафтопереробному заводі.

Нова “бавовна”: у Сизрані горить НПЗ

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев уночі у соцмережах застеріг мешканців «про безпілотну небезпеку», а о 4:30 поінформував про закриття повітряного простору на всіх висотах області та введенні на її території «режиму «Килим».

Після аналізу відео очевидців ASTRA підтвердила, що внаслідок атаки БПЛА загорівся НПЗ у місті Сизрані Самарської області.

Зазначається, що над промзоною здіймається чорний дим.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко підтвердив пожежу на НПЗ у Сизрані.

АТ «Сизранський нафтопереробний завод» є одним з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснефть». Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та ін. У рік СНПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн. тонн нафти.

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 18 квітня уразили чотири важливі об’єкти нафтопереробної галузі Російської Федерації, зокрема НПЗ «Сизранський» у Самарській області РФ, де було зафіксовані пожежі.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії горить Кстовський НПЗ після атаки дронів — відео
“Бавовна” в Росії 20 травня - подробиці та відео
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна змогла зупинити роботу Московського НПЗ
Московський НПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ оголосили про ураження НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у РФ
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки України - які результати ураження

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?