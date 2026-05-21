Сизранський НПЗ палає після атаки дронів — відео

У Самарській області РФ внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на Сизранському нафтопереробному заводі.

Нова “бавовна”: у Сизрані горить НПЗ

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев уночі у соцмережах застеріг мешканців «про безпілотну небезпеку», а о 4:30 поінформував про закриття повітряного простору на всіх висотах області та введенні на її території «режиму «Килим».

Після аналізу відео очевидців ASTRA підтвердила, що внаслідок атаки БПЛА загорівся НПЗ у місті Сизрані Самарської області.

Зазначається, що над промзоною здіймається чорний дим.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко підтвердив пожежу на НПЗ у Сизрані.

АТ «Сизранський нафтопереробний завод» є одним з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснефть». Підприємство випускає бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум та ін. У рік СНПЗ переробляє від 7 до 8,5 млн. тонн нафти.

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 18 квітня уразили чотири важливі об’єкти нафтопереробної галузі Російської Федерації, зокрема НПЗ «Сизранський» у Самарській області РФ, де було зафіксовані пожежі.