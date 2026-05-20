Україна змогла зупинити роботу Московського НПЗ

Згідно з даними анонімних джерел Reuters, Московський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти після потужних атак Сил оборони України у неділю, 17 травня.
Головні тези:
- Московський нафтопереробний завод (МНПЗ) — підприємство нафтопереробної промисловості Росії.
- Він щороку переробляє близько 11 млн тонн нафти.
Московський НПЗ не витримав натиску України
Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, ушкодження від дронової атаки не були критичними.
Попри це, вказано, що влада РФ все ж вирішила зупинити роботу превентивно, щоб уникнути ризиків.
Інсайдери ЗМІ звертають увагу на те, що на перезапуск заводу може витратити ще кілька днів.
Що важливо розуміти, Московський НПЗ є частиною компанії "Газпром Нефть" (дочірня компанія російського монополіста "Газпрому").
Як уже згадувалося раніше, Україна здійснила повітряну атаку на Москву та область у ніч проти 17 травня. Росіяни скаржилися на велику кількість гучних вибухів.
Що важливо розуміти, це був наймасштабніший діпстрайк по Москві та області з початку війни.
СБУ та СОУ били по технопарку "Елма" в Зеленограді, Сонячногорській наливній станції в селі Дурикіно, аеропорту Шереметьєво та Московському НПЗ.
Окрім того, відомо, що Разянський НПЗ також не зміг витримати українських атак — наразі він не працює.
