Україна змогла зупинити роботу Московського НПЗ

Згідно з даними анонімних джерел Reuters, Московський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти після потужних атак Сил оборони України у неділю, 17 травня.

Московський НПЗ не витримав натиску України

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, ушкодження від дронової атаки не були критичними.

Попри це, вказано, що влада РФ все ж вирішила зупинити роботу превентивно, щоб уникнути ризиків.

Інсайдери ЗМІ звертають увагу на те, що на перезапуск заводу може витратити ще кілька днів.

Що важливо розуміти, Московський НПЗ є частиною компанії "Газпром Нефть" (дочірня компанія російського монополіста "Газпрому").

Як уже згадувалося раніше, Україна здійснила повітряну атаку на Москву та область у ніч проти 17 травня. Росіяни скаржилися на велику кількість гучних вибухів.

Що важливо розуміти, це був наймасштабніший діпстрайк по Москві та області з початку війни.

СБУ та СОУ били по технопарку "Елма" в Зеленограді, Сонячногорській наливній станції в селі Дурикіно, аеропорту Шереметьєво та Московському НПЗ.