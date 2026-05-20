СБУ зафіксувала підвищений радіаційний фон на уламках ракети РФ

20 травня офіційно стало відомо, що контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку російські окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона “Герань-2” під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року.

Що відомо про нову знахідку СБУ

За словами представників спецслужби, вони виявили фрагменти ракети Р-60 класу “повітря–повітря” — її знайшли біля селища Камка, що в Чернігівській області.

Що важливо розуміти, ворог їх застосовує під час масованих атак для знищення українських літаків і гелікоптерів, які перехоплюють ворожі БпЛА.

Під час радіаційної розвідки у безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує природний радіаційний фон і загрожує здоров’ю людини. Поширити

СБУ, ДСНС та СОУ привели бойову частину ракети у безпечний стан, а також перевезли до місця зберігання радіоактивних відходів.

У межах детальних досліджень стало відомо, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану ідентифіковані як Уран-235 та Уран-238.

Оскільки збіднений уран є вкрай токсичним і радіоактивним — українці повинні бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет чи інших боєприпасів.

Що важливо розуміти, найсерйознішу загрозу для цивільних становлять пошкоджені або згорілі боєприпаси, адже вони можуть виділяти радіоактивний пил, небезпечний для людей і довкілля.