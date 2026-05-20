Сирський анонсував створення трьох змін військових для ротацій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Силах оборони України є можливості організувати три зміни військовослужбовців. За його словами, це дасть можливість проводити постійні ротації через кожні два місяці.

Сирський розповів про свої нові плани

За словами головкома, він та його команда порахували кількість особового складу, який знаходиться в бригадах в середньому на позиціях і наявність особового складу, який заведений в район операції (наземної — ред.).

Там велика кількість військовослужбовців, які перебувають в районах бойових дій… У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації. Олександр Сирський Головнокомандувач ЗСУ

Він також чітко дав зрозуміти, що регулярно будуть здійснюватися перевірки того, як відбуваються ротації.

Олександр Сирський офіційно підтвердив, що він вже обрав конкретну дату — 15 число кожного місяця: саме тоді буде здійснюватися контроль проведення ротації.