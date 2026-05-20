Сирський анонсував створення трьох змін військових для ротацій

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в Силах оборони України є можливості організувати три зміни військовослужбовців. За його словами, це дасть можливість проводити постійні ротації через кожні два місяці.
Головні тези:
- Сирський нагадав, що ротація є складним процесом.
- Загалом йдеться про військову операцію, що передбачає низку ризиків.
Сирський розповів про свої нові плани
За словами головкома, він та його команда порахували кількість особового складу, який знаходиться в бригадах в середньому на позиціях і наявність особового складу, який заведений в район операції (наземної — ред.).
Він також чітко дав зрозуміти, що регулярно будуть здійснюватися перевірки того, як відбуваються ротації.
Олександр Сирський офіційно підтвердив, що він вже обрав конкретну дату — 15 число кожного місяця: саме тоді буде здійснюватися контроль проведення ротації.
