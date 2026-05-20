ППО знищила та подавила 131 ціль під час повітряного нападу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знищила та подавила 131 ціль під час повітряного нападу РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО розкрила результати відбиття нової атаки РФ
Read in English

Протягом ночі 19-20 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях.

ППО розкрила результати відбиття нової атаки РФ

Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 19 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 131 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Підтверджено влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

В повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія застосовує нову тактику масованих атак на Україну
армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ атакувала Дніпро, Конотоп і Запорізьку область — 2 загиблих, 16 поранених
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії горить Кстовський НПЗ після атаки дронів — відео
“Бавовна” в Росії 20 травня - подробиці та відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?