ППО знищила та подавила 131 ціль під час повітряного нападу РФ

Протягом ночі 19-20 травня російські загарбники здійснювали атаку на Україну балістичною ракетою Іскандер-М, 154 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях.
ППО розкрила результати відбиття нової атаки РФ
Повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 19 травня.
Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Підтверджено влучання балістичної ракети та 23 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-