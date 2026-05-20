ПВО уничтожила и подавила131 цель во время воздушного нападения РФ
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ
В течение ночи 19-20 мая российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 154 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 20 локациях.

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 19 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 131 вражеский БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Подтверждено попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

В воздушном пространстве новые группы российских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

