ПВО уничтожила и подавила131 цель во время воздушного нападения РФ

В течение ночи 19-20 мая российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М, 154 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 23 ударных БПЛА на 20 локациях.
ПВО раскрыла результаты отражения новой атаки РФ
Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 19 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Подтверждено попадание баллистической ракеты и 23 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
