Россия применяет новую тактику массированных атак на Украину

Эксперты издания Business Insider пришли к выводу, что РФ снова изменила операционную модель, чтобы склонить Украину к капитуляции. На этот раз речь идет о массированных ракетных и дроновых атаках, которые продолжаются много часов подряд.

Россия рассчитывает окончательно расшатать психику украинцев

Все уже давно обратили внимание на то, что РФ начала совершать массированные атаки не только ночью, как это было последние 4 года, но и днем.

По убеждению экспертов, это тоже часть новой вражеской тактики.

РФ стремится максимально истощить гражданское население и запугать его.

С комментарием на этот счет выступил украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности.

По его убеждению, пока еще рано говорить о полностью установившейся схеме, однако она уже становится "новой операционной моделью".

Поскольку армия РФ не может добиться значительных успехов на поле боя, то Кремль решил усилить террор именно гражданского населения.

План у диктатора Путина довольно прост — украинский народ устанет от длительных атак и потребует от Владимира Зеленского окончания войны на любых условиях.

Анохин обращает внимание на то, что враг не просто уничтожает объекты и военные цели, а расшатывает психику украинцев.