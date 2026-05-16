В Украину вернули тела 528 павших защитников
Репатриационные мероприятия между Украиной и РФ продолжаются
16 мая в рамках репатриационных мероприятий Украине удалось вернуть тела 528 погибших, которые, как утверждает Россия, могут принадлежать украинским воинам. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Главные тезисы

  • В этот процесс был привлечен Международный Комитет Красного Креста.
  • В ближайшем будущем будут проведены мероприятия по идентификации репатриированных погибших.

Следователями правоохранительных органов, совместно с представителями экспертных учреждений, будут предприняты все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших, — сказано в заявлении.

Что важно понимать, репатриационные мероприятия удалось реализовать благодаря слаженной работе:

  • представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,

  • Объединенного центра при СБ Украины,

  • Вооруженных сил Украины,

  • МВД Украины,

  • Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,

  • Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах,

  • ГСЧС Украины,

  • других структур сектора безопасности и обороны Украины.

На этом фоне КШППВ выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий.

Отдельная благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в специализированные государственные учреждения, организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

