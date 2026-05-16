В Украину вернули тела 528 павших защитников

16 мая в рамках репатриационных мероприятий Украине удалось вернуть тела 528 погибших, которые, как утверждает Россия, могут принадлежать украинским воинам. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Главные тезисы
- В этот процесс был привлечен Международный Комитет Красного Креста.
- В ближайшем будущем будут проведены мероприятия по идентификации репатриированных погибших.
Репатриационные мероприятия между Украиной и РФ продолжаются
Что важно понимать, репатриационные мероприятия удалось реализовать благодаря слаженной работе:
представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными,
Объединенного центра при СБ Украины,
Вооруженных сил Украины,
МВД Украины,
Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека,
Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах,
ГСЧС Украины,
других структур сектора безопасности и обороны Украины.
На этом фоне КШППВ выразила благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий.
