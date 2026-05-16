"По самые плечи в кровавой юшке". Мадяр публично пригрозил Лукашенко

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди в публичном пространстве обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Он четко дал понять, что нелегитимного президента РБ ждет возмездие за то, что последний помогает России убивать мирных украинцев.

Мадяр пригрозил Лукашенко — что известно

В своем обращении командующий СБС назвал беларуского диктатора достаточно символично и иронично — "минский гауляйтере Лукашеску!".

Роберт "Мадяр" Бровди четко дал понять, что он и его воины фиксируют пролет каждого российского "шахеда", который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину.

… каждую твою фрикцию и шатанину милитарного оттенка… Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и врать своему запуганному народу о «нейтралитете», но твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев. Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = касса. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Что важно понимать, недавно президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы втянуть Беларусь в войну.

Более того, уже были зафиксированы неоднократные провокации со стороны режима Лукашенко.