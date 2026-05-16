"По самые плечи в кровавой юшке". Мадяр публично пригрозил Лукашенко
Категория
Украина
Дата публикации

"По самые плечи в кровавой юшке". Мадяр публично пригрозил Лукашенко

Силы беспилотных систем
Мадяр пригрозил Лукашенко - что известно
Read in English
Читати українською

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди в публичном пространстве обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Он четко дал понять, что нелегитимного президента РБ ждет возмездие за то, что последний помогает России убивать мирных украинцев.

Главные тезисы

  • СБС фиксируют пролет каждого российского "шахеда", который летит в Украину, воспользовавшись воздушными коридорами Беларуси.
  • Мадяр не собирается игнорировать тот факт, что Лукашенко стал полноценным участником этой войны.

Мадяр пригрозил Лукашенко — что известно

В своем обращении командующий СБС назвал беларуского диктатора достаточно символично и иронично — "минский гауляйтере Лукашеску!".

Роберт "Мадяр" Бровди четко дал понять, что он и его воины фиксируют пролет каждого российского "шахеда", который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину.

… каждую твою фрикцию и шатанину милитарного оттенка… Ты можешь сколько угодно крутить усы на камеру и врать своему запуганному народу о «нейтралитете», но твои конечности уже по самые плечи в кровавой юшке убийств гражданских украинцев. Трек следующий: коридор для убийц = соучастие = касса.

Роберт "Мадяр" Бровди

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Что важно понимать, недавно президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы втянуть Беларусь в войну.

Более того, уже были зафиксированы неоднократные провокации со стороны режима Лукашенко.

Сам беларуский диктатор также заявлял, что готовится к войне, но не уточнил, с кем собирается воевать.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ежедневно тратит около 450 млн долл на войну против РФ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
30 гражданских ранены в Сумской и Херсонской области из-за ударов РФ
ДСНС Украины
Атаки России на Сумщину и Херсонщину – какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Воздушное сражение России и Украины — ликвидировано 269 целей
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - как отработала ПВО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?