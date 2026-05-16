"По самые плечи в кровавой юшке". Мадяр публично пригрозил Лукашенко

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди в публичном пространстве обратился к белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Он четко дал понять, что нелегитимного президента РБ ждет возмездие за то, что последний помогает России убивать мирных украинцев.
Главные тезисы
- СБС фиксируют пролет каждого российского "шахеда", который летит в Украину, воспользовавшись воздушными коридорами Беларуси.
- Мадяр не собирается игнорировать тот факт, что Лукашенко стал полноценным участником этой войны.
Мадяр пригрозил Лукашенко — что известно
В своем обращении командующий СБС назвал беларуского диктатора достаточно символично и иронично — "минский гауляйтере Лукашеску!".
Роберт "Мадяр" Бровди четко дал понять, что он и его воины фиксируют пролет каждого российского "шахеда", который, воспользовавшись коридорами Беларуси, направляется в Украину.
Что важно понимать, недавно президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что российский диктатор Владимир Путин делает все возможное, чтобы втянуть Беларусь в войну.
Более того, уже были зафиксированы неоднократные провокации со стороны режима Лукашенко.
Сам беларуский диктатор также заявлял, что готовится к войне, но не уточнил, с кем собирается воевать.
