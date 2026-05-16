30 гражданских ранены в Сумской и Херсонской области из-за ударов РФ

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали атаковать разные регионы Украины. Так, в Сумской и Херсонской областях местные власти сообщают о по меньшей мере 30 пострадавших и одном погибшем.

Согласно последним данным, в Херсонской области один мирный житель погиб, а еще 23 были ранены.

Российские оккупанты снова наносили удары по социальной инфраструктуре, повредили 5 многоэтажек и 19 частных домов.

Кроме того, указано, что захватчики изуродовали админздание, автомобиль скорой, микроавтобусы и частные автомобили.

Сумская ОВА сообщает, что в результате атак россиян на территории региона за минувшие сутки пострадали 7 мирных жителей.

В Путивльской общине в результате атаки вражеских БПЛА пострадали мужчины в возрасте 33, 41, 44, 44, 52, 53, 60 лет.

Более того, указано, что местными властями зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской области.