30 гражданских ранены в Сумской и Херсонской области из-за ударов РФ

За прошедшие сутки российские захватчики продолжали атаковать разные регионы Украины. Так, в Сумской и Херсонской областях местные власти сообщают о по меньшей мере 30 пострадавших и одном погибшем.
Главные тезисы
- 16 мая российские солдаты из дрона атаковали микроавтобус в Центральном районе Херсона.
- Пострадал водитель – мужчина 60 лет.
Атаки России на Сумщину и Херсонщину — какие последствия
Согласно последним данным, в Херсонской области один мирный житель погиб, а еще 23 были ранены.
Российские оккупанты снова наносили удары по социальной инфраструктуре, повредили 5 многоэтажек и 19 частных домов.
Кроме того, указано, что захватчики изуродовали админздание, автомобиль скорой, микроавтобусы и частные автомобили.
Сумская ОВА сообщает, что в результате атак россиян на территории региона за минувшие сутки пострадали 7 мирных жителей.
Более того, указано, что местными властями зафиксированы разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской области.
