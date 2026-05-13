Украина ежедневно тратит около 450 млн долл на войну против РФ

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил, что Украина делает все возможное, чтобы завершить полномасштабную войну РФ, ведь одни сутки войны для нашего государства обходятся в 450 миллионов долларов.

  • Несмотря на сумасшедшие финансовые потери, страна теряет самое ценное — своих граждан.
  • Однако 2026 год дает шанс на возвращение справедливого мира.

Украина теряет сумасшедшие средства из-за российской войны

По мнению главы МИД, прямо сейчас Украина оказалась в ключевом моменте, который действительно можно считать переломным.

Андрей Сибига также подчеркнул, что в скором времени начнет работать на Украину, а не на Россию.

Прежде всего, дело в том, что вражеская экономика стала действительно уязвимой, однако ее краха еще нужно дождаться.

Более того, уже 5 месяцев подряд армия РФ теряет на поле боя больше солдат, чем успевает мобилизировать.

Недавно мы заметили некоторые ограничения в их социальных сетях. Мы видим некоторые факты поддержки Путина со стороны его населения. Она уменьшается. И опять же у нас есть наши разведывательные данные, у нас есть оценки от наших партнеров — там что-то происходит. Поэтому у нас также есть импульс, чтобы усилить наше давление.

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

На фоне всех этих событий Украина должна вовремя воспользоваться шансом завершения войны.

Как считает Сибига, 2026 год действительно может стать судьбоносным для достижения мира.

Еще раз для нас, для Украины, один день войны стоит примерно 450 миллионов долларов, — подчеркнул глава МИД.

